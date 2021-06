Hnědá je barva naše, čili Proč hlasování o nedůvěře Babišovi přece jen k něčemu bylo

5. 6. 2021 / Karel Dolejší

Emil Aslan svého času vtipkoval o založení strany "Přistěhovalci proti imigrantům". Po premiérových xenofobních splašcích ve sněmovně zase Alexandr Mitrofanov tento týden konstatoval, že proti migrantům teď štvou Babiš a Okamura: "Ti dva, kteří to stihli". - Hnědnutí české politiky pokračuje mílovými kroky a zodpovědný volič už nemůže tvrdit, že nebyl předem varován.

Vládní barevnou kombinaci do stylu prověřené fashion mark Molotov-Ribbentropp doplnila koaliční ČSSD/SPOZ2, jejíž poslanci se v parlamentu předvedli v červené. Jednooký králíček mezi slepými krtky Lubomír Zaorálek před závěrečným volebním výpraskem říká cosi o tom, že prý Babiš "momentálně dělá levicovou politiku". Už ani on zřejmě neregistruje, že jeho rodná partaj během vládního angažmá zcela propadla národnímu socialismu.

Z panikařícího Babiše vylétlo leccos, včetně strašení "cizáky", kteří sem jako turisté jezdí popíjet. Pravdou ovšem je, že kdybychom už měli vůbec na tři vteřiny hovořit o "cizácích", ti co sem cestují na pivo škodí tisíckrát méně než ti, kteří se sami záměrně nakazili virem českého hurávlastenectví - a už dávno měli skončit v politické karanténě.

Babiš zřetelně sází na to nejhorší, co v lidech je, hrabe přitom na naprosté dno politického slovníku, v čemž se s Okamurou navzájem předhánějí.

Pokud by někdo potřeboval názorně předvést, do jaké míry premiér mobilizuje lidskou tupost a rozdmýchává zvířecký strach z neznámého, nemohl zkrátka dosáhnout ničeho víc než posledního sněmovního projevu.

Trojúhelník ANO-KSČ(M)-SPD tvoří nejpravděpodobnější půdorys příští vládní koalice, pokud by oba opoziční bloky ve volbách neuspěly - což se mimochodem téměř jistě stane, pakliže si před volbami půjdou navzájem po krku, místo aby se předem dohodly na hlavních obrysech budoucího koaličního kompromisu.

Hnědorudohnědá je mimochodem skutečná tvář zahořklého severokorejského režimu, který velmi dobře ví, že ve světě o něj nikdo nestojí - proto už dávno přešel od někdejšího "proletářského internacionalismu" k sobě přiměřenějšímu rasismu a zhrzenému zamindrákovanému vlastenčení.

Visegrádizované, žluklým řepkovým olejem natřené Česko koblihářů postupuje mílovými kroky směrem ke svému nepřiznanému severokorejskému vzoru. Nutno ovšem dodat, že z obou "migrantů, co to stihli", to Okamura alespoň říká otevřeně - protože sám se chválou poměrů KLDR po léta naprosto netají. Jeho bratr v triku Babiš tak dosud činil jen zastřeně.

Babišova nejnovější xenofobie už ale nemůže zapřít, kam směřuje. Žádné "proevropské" ANO neexistuje. Vždycky bylo jen ANO proeurodotační, chápající EU coby dojnou krávu. A rozkrádání unijních dotací skončilo, kdežto čínské úvěry táhnou.

Mladým a kosmopolitnějším voličům tato strana absolutně nemá co nabídnout, její majitel se tedy otevřeně zaměřuje na důchodce klepající se strachem z velkého zlého cizáckého vlka, který údajně stojí za dveřmi a chystá se je spořádat k večeři.

Na Hradě se nepochybně tetelí blahem vrchní strašák, pro nějž Ernst Jünger, aniž to tušil, před dvaaosmdesáti lety vynalezl nick Nadlesní.

Proruské bojůvky vyprofilované právě na "obraně republiky proti migrantům" totiž po studené sprše Vrbětic právě skrápí vydatný proud živé vody rovnou ze Strakovky.

Naberou druhý dech a zahájí všeobecnou mobilizaci myslivců, kdežto pro dosud nezorientovanou mládež nabídnou nějakou tu "českou" verzi Putinjugend...