Mrtvola patnáctiměsíčního chlapce, který se utopil v kanálu La Manche, byla nalezena u Norska

8. 6. 2021





Patnáctiměsíční chlapec Artin zemřel spolu se svými íránsko-kurdskými příbuznými, když se potopil loni v říjnu v kanálu La Manche jejich člun



Mrtvola malého chlapce, která byla před několika měsíci nalezena na norském pobřeží, byla identifikována jako patnáctiměsíční dítě Artin, který zemřel spolu se svými příbuznými, kteří se pokoušeli přeplout loni v říjnu kanál La Manche.



Mrtvola byla nalezena nedaleko Karmøy v jihozápadním Norsku na Nový rok 2021 - více než dva měsíce poté, co se potopil člun, v němž byli iránští Kurdové Rasul Iran Nežad, Šiva Mohammad Panahu a jejich tři děti.Záchranci nalezli Nežada utopeného a jeho manželka a jeho dvě děti zemřely krátce poté, co byly vytaženy z vody. Artinova mrtvola zmizela. Nyní byla Artinova totožnost identifikována prostřednictvím DNA.Rodina se snažila dostat do Británie v malém rybářském člunu. Zaplatili pašerákovi nejméně 5000 euro a v přeplněné lodi bylo 23 lidí. Dvakrát se jim předtím nepodařilo dostat se do Británie vlakem.Podrobnosti v angličtině ZDE