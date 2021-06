Dvacetiletý Kanaďan usmrtil nákladní dodávkou čtyři členy muslimské rodiny

8. 6. 2021

Dvacetiletý Kanaďan Nathaniel Veltman vjel s dodávkou v kanadském městě Londýn ve státě Ontario do skupiny chodců, a usmrtil tak dvě ženy, muže a dívku. Usmrcené ženy byly ve věku 74 a 44 let, muži bylo 46 a dívce bylo patnáct. Byla to babička, matka, otec a jejich dcera. Přežil jen devítiletý chlapec, který je v nemocnici s vážnými zraněními. Veltman byl obžalován z mnohonásobné vraždy prvního stupně. Policie uvedla, že to byl úmyslný čin a že oběti tohoto strašlivého incidentu se staly terčem cíleného útoku, protože to byli muslimové.Premiér Justin Trudeau napsal na twitteru, že je zprávou o incidentu zděšen. "Islamofobie nemá v žádné naší komunitě místo. Tato nenávist je plíživá a odporná - a musí přestat."Podrobnosti v angličtině ZDE