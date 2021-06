Na "bojovného" Lascheta si dejme pozor

14. 6. 2021 / Karel Dolejší

Oficiálně jsou nyní hlavními vyzývateli Severoatlantické aliance Čína a Rusko. O nich ale nový "bojovný" Laschet nemluví. O Číně možná proto, že ji německé elity pořád považují za "rozumnou protiváhu" Washingtonu, třebaže americká politika se od ledna výrazně změnila k lepšímu, zatímco ta čínská vedena "vlčí diplomacií" se stále více mění k horšímu. O Rusku pak Laschet nehovoří zřejmě z toho důvodu, že je obecně znám proruskými postoji.

Věc nejspíše vypadá takto: Americký prezident Joe Biden se rozhodl k problematickému kroku v podobě zrušení sankcí vůči ruskému plynovodu NordStream 2, v němž jsou ekonomicky zainteresováni všichni tři členové současné německé GroKo - strany CDU, CSU a SPD. Tento krok byl zamýšlen jako ústupek Německu, od nějž se na oplátku očekávalo, že důrazněji než dosud podpoří spojenecké závazky.

Vidíme nicméně Lascheta, jak hovoří o francouzské operaci v Mali, ale o obraně Střední a Východní Evropy přitom dál zarytě mlčí.

Přitom kdyby se v africkém Mali nedej bože chopili moci islamisté, bylo by to sice pro Evropu nepříjemné, nicméně by to nakonec bezpochyby zvládla. Kdežto pokud se v Evropě bude dál vojenskými, polovojenskými i "nevojenskými" prostředky agresívně roztahovat Rusko, může to znamenat konec Evropské unie i NATO.

Když se kandidát na německého kancléře v předvolební kampani přihlásí k sedm let starému závazku summitu NATO ve Walesu, jistě to není žádná bomba. Německo by dnes nemělo považovat cíl z roku 2014 za nijak "radikální".

Pokud hodlá kancléřský kandidát CDU poměřovat plnění závazků vůči NATO výhradně peněženkou a povídáním o intervenci v Mali, vzhledem k prioritnímu cíli NATO v podobě obrany východního křídla před ruskou agresí nejde o žádnou změnu k lepšímu. - Připomeňme, že český proruský prezident neustále hudrá nad stahováním NATO z operace v Afghánistánu, která nadlouho vychýlila vojenské priority Západu z normálu a maximálně usnadnila jeho vyzývatelům další kolo velmocenského soupeření...

Kancléřská kandidátka Zelených Annalena Baerbocková se svou obecnou kritikou zbrojení může být ve vztahu k obraně východního křídla NATO nakonec horší, ale klidně také stejně špatnou nebo i lepší alternativou než Laschet.

Abychom zjistili, jak se věci skutečně mají, k tomu ani po čerstvém Laschetově rozhovoru pro Bild am Sonntag stále ještě nemáme dostatek informací.