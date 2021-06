Jordánsko zasažené suchem postaví odsolovací zařízení

14. 6. 2021

Jordánsko v neděli oznámilo, že má v plánu do pěti let postavit u Rudého moře odsolovací zařízení, které by mělo území pokrytém většinou pouštěmi zajistit kriticky důležitou pitnou vodu.

Náklady jsou odhadovány přibližně na miliardu dolarů, uvedl mluvčí ministerstva pro vodu a zavlažování Omar Salamí. Dodal, že zařízení má stát v Akabském zálivu, na jihu Jordánska. Produkce by měla dosahovat 250-300 milionů krychlových metrů pitné vody ročně a do provozu by mělo být zařízení uvedeno v roce 2025 nebo 2026. "Pokryje potřebu pitné vody pro příští dvě století," uvedl mluvčí. Jordánsko je jednou ze zemí trpících největším nedostatkem vody a experti tvrdí, že desetimilionová země je nyní postižena nejvážnějším suchem ve své historii. Nabídky na stavbu odsolovacího zařízení předložilo třináct mezinárodních konsorcií a vláda v červenci vybere pět z nich do dalšího kola. Odsolování vody je vysoce energeticky náročné a je třeba říci, jak by zařízení mělo být poháněno v Jordánsku, které nedisponuje většími ropnými zásobami. (Jordánsko patří k několika zemím napříč Severní Afrikou a Blízkým východem, jejichž vlády už řadu let vzhledem k íránské hrozbě zvažují zahájení vlastního jaderného programu. Výstavba velkokapacitního odsolovacího zařízení by se mohla stát i vhodnou záminkou pro výstavbu jordánských jaderných reaktorů - pozn. KD.) Minulý týden Salamí sdělil AFP, že Jordánsko potřebuje ročně zhruba 1,3 miliard krychlových metrů vody ročně. Dostupných je však jen 850-900 milionů krychlových metrů, přičemž kvůli nízkým srážkám, globálnímu oteplování, růstu populace a opakovaným přílivům uprchlíků se nedostatek vody stupňuje. Letos zásoby v klíčových přehradách dosáhly kriticky nízké úrovně a mnohé z nich nyní obsahují jen třetinu normální kapacity. Podrobnosti v angličtině: ZDE ZDE

