Putin nezaručuje, že Navalnyj vězení přežije

15. 6. 2021



Vladimír Putin odmítl poskytnout jakoukoliv záruku, že opoziční politik Alexej Navalnyj vyjde z ruského vězení živý. Vyjádřil se, že on sám o Navalného uvěznění nerozhodl, a upozornil, že stav lékařské péče v ruských věznicích je špatný.



V dlouhém a často konfliktním rozhovoru s televizí NBC News před Putinovu ženevskou schůzkou s Bidenem odmítl Putin obvinění, že jeho vláda provádí kybernetické útoky proti Západu. Také odmítl otázky o stavu lidských práv v Rusku reakcemi typu "a vy zase lynčujete černochy".

"Vy jste mně položil otázku," řekl Putin. "Nelíbí se vám má odpověď, tak mě přerušujete. To se nedělá. My máme rčení Nezlobte se na zrcadlo, když jste ošklivý. S vámi osobně to nemá nic společného. Ale když nás někdo z něčeho obviňuje, to, co já říkám, je, podívejte se sami na sebe! V zrcadle uvidíte sebe, ne nás. Na tom není nic neobvyklého."





Navalného otrávily ruské úřady novičokem a pak ho odsoudily do vězení na déle než dva roky. Čelí dalšímu trestnímu stíhání, Kreml zjevně zamýšlí ho držet dlouhodobě ve vězení. Navalného protikorupční organizace byla minulý týden v Rusku postavena mimo zákon. Je to součástí širšího útlaku opozičních organizací.Na otázku, zda Putin může zaručit, že Navalnyj vyjde z vězení živý, řekl Putin: "Podívejte se, taková rozhodnutí v této zemi nedělá prezident. Soudy rozhodují, zda má či nemá být někdo propuštěn. Co se týče zdraví, všechny osoby, které jsou ve vězení, za to je odpovědná správa konkrétní věznice. A ve věznicích je zdravotnická infrastruktura, která není zrovna v nejlepším stavu. A ti správci mají za to odpovědnost." Putin dodal, že doufá, že zdravotnictví ve věznici bude svou práci dělat řádné. "Upřímně řečeno, už jsem taková místa nenavštívil dlouho."Joe Biden na to reagoval před reportéry: "Navalného smrt by byla dalším důkazem, že Rusko nemá v úmyslu dodržovat základní lidská práva."Na otázku ohledně potlačení opozičních organizací reagoval Putin tvrzením, že jsou zakázány jako "zahraniční agenti" a že prý v USA platí takový zákon už desítky let. Putin měl zřejmě na mysli Zákon o registraci cizích agentů z roku 1938, který vyžaduje, aby se lobbisté registrovali na americkém ministerstvu financí, pokud dělají placenou práci pro zahraniční vlády, osoby či organizace. Toho zákona se v USA nepoužívá k pronásledování opozice.Co se týče Navalného otravy novičokem a usmrcení jiných opozičních osobností a disidentů, Putin tvrdil: "To nemáme ve zvyku, my nikoho nezabíjíme." Pokusil se otázku obrátit proti americkému moderátorovi a charakterizoval usmrcení Ashli Babbitt, jedné z osob, která násilně zaútočila letos 6. ledna na americký Kapitol, jako oběť atentátu amerických úřadů. "Nařídili jste usmrcení ženy, která šla do Kongresu a zastřelil ji policista?" ptal se Putin. Babittovou zastřelil policista, když lezla rozbitými dveřmi do místnosti předsedkyně parlamentu. Více než 500 lidí je v USA trestně stíháno za násilný útok proti americkému Kongresu dne 6. ledna 2021. Putin se je snažil líčit jako politické vězně. "Přišli do Kongresu s politickými požadavky. Není tohle perzekuce za politické názory?"Moderátor Keir Simmons konstatoval, že Putin používá reakce typu "a vy zase lynčujete černochy" ve snaze odvést pozornost od otázek týkajících se lidských práv.Podrobnosti v angličtině ZDE