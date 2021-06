Paradoxy kolem Pavla Zemana

15. 6. 2021 / Boris Cvek

V nedělních Otázkách V. Moravce se Pavel Zeman (do konce června nejvyšší státní zástupce) znovu jasně vyjádřil (učinil tak už minulý týden ve Dvaceti minutách Radiožurnálu) tak, že považuje za správné, aby současná vláda našla jeho nástupce už do konce června. Nemělo by se tedy stát, že nastane období, kdy nejvyšším státním zástupcem nebude nikdo.

Kdyby k tomu došlo, není podle Pavla Zemana jasné, zda by současný první náměstek Igor Stříž měl všechny pravomoci šéfa státní žaloby. Konkrétně: zda by mohl vrátit případ Čapí hnízdo k dalšímu prošetření, pokud by ho státní zástupce Jaroslav Šaroch, proti návrhu policie, zastavil. Pavel Zeman také jasně – a na jeho způsob vyjadřování neobvykle příkře – odmítl představu, že by se státním zástupcem mohl stát někdo tak, že bude vládou jmenován do funkce nejvyššího státního zástupce. Odmítl tím v médiích občas naznačovanou představu Hradu, že by vláda jmenovala do funkce hlavy žalobců někoho mimo soustavu státního zastupitelství (třeba pana Zdeňka Koudelku, který byl zřejmě hlavním architektem Klausovy amnestie).

Co jsem si z toho vzal? Ačkoli na podporu Pavla Zemana proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové probíhaly před několika lety mohutné demonstrace, Pavel Zeman odstoupil pár měsíců před volbami s tím, že chce, aby právě Marie Benešová a Babišova vláda vybraly jeho nástupce. Zřejmě nevydržel ve funkci proto, že se bál něčeho horšího. Stále si myslím, že mohlo jít o strach z prezidentské vlády, které zatím zabránili komunisté svým odchodem ze Sněmovny, ale která může být jmenována přinejmenším na měsíc dva nebo i půl roku po volbách.

Dále je zřejmé, že Pavel Zeman počítá nejen s tím, že vláda nedopustí, aby místo nejvyššího státního zástupce zůstalo prázdné (jak chce „demokratická opozice“), ale také s tím, že její možnosti hledání kandidáta na tuto funkci jsou omezeny pouze na lidi, kteří již jsou státními zástupci. A konečně jsem se dozvěděl, že přání „demokratické opozice“, aby místo šéfa státní žaloby zůstalo do voleb prázdné, by mohlo definitivně zastavit kauzu Čapí hnízdo.