Rozsáhlé demonstrace v Brazílii požadují kvůli půl milionu mrtvých na covid Bolsonarovu rezignaci

21. 6. 2021

Půl milionu mrtvých na covid v Brazílii vyvolalo rozsáhlé demonstrace proti prezidentu Jairu Bolsonarovi. Ten loni covid označil za "chřipečku" a neobjednal dostatečné množství vakcín, očkováno je v Brazílii jen 11 procent obyvatel. Podpora pro Bolsonara poklesla v Brazílii na 24 procent.







V Brazílii neexistuje řádná centrální strategie boje proti koronaviru, kterou by prosazovala centrální vláda. V zemi umírá v současnosti na covid 2000 lidí denně a vědci varují, že situace se bude nadále zhoršovat. Brazílie je ohrožením pro celý svět, protože při nekontrolované pandemii je to nyní semeniště pro nové, nebezpečné varianty, které se mohoy vymknout vakcínám. Brazilská varianta gamma usmrcuje v městě Sao Paolo těhotné matky a nenarozené děti. Už se rozšířila do USA i do Evropy.