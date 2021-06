Maďarsko: Kontroverze kolem čínské vakcíny pokračuje

23. 6. 2021

Po pěti měsících používání v Maďarsku obklopuje vakcínu Sinopharm kontroverze kvůli tomu, že řada očkovaných vykazuje jen velice nízkou hladinu protilátek. I když vláda tuto vakcínu nadále prosazuje, řada lidí vzala věc do vlastních rukou a zjistila, že dvě očkování čínským preparátem vždy nevedou k vytvoření protilátek. Vakcínu dál hájí rektor Semmelweisovy univerzity Béla Merkely, ale kritika rychle sílí, informuje Tamás Vaski.

Facebooková skupina "Očkovaní Sinopharmem s negativními výsledky laboratorních testů" má pět tisíc členů. Vyzývá vládu a experty, aby něco udělali s nedostatkem protilátek po dvou očkováních čínskou vakcínou.

Virolog a profesor univerzity v Szegedu Ernő Duda uvádí, že by lidé neměli čekat na vládu a pokud po očkování Sinopharmem nevykazují protilátky, měli by se nechat přeočkovat Pfizerem.

Pokud by malý počet lidí po očkování nevykazoval dostatek protilátek, nebyl by to podle Dudy problém, ale když jich je zhruba polovina, je to vážné.

Plánovanou výrobu čínské vakcíny v Debrecénu považuje Duda za použití primitivní technologie. Je si jist, že za stejné peníze by v Maďarsku otevřely továrnu i západní společnosti.

Dále Duda vznesl otázku, proč Maďarsko očkuje čínskou látkou seniory, když jich nebylo dost zahrnuto do klinických zkoušek vakcíny. (Čína sama látkou Sinopharm neočkuje pacienty starší 60 let - pozn. BL.)

Podrobnosti v angličtině: ZDE