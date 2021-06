Koronavirus: Británie v sobotu zaznamenala 18 270 nových denních nákaz

Průběžné zpravodajství:

27. 6. 2021

V ČR je stále proti vysoce nakažlivé a nebezpečné variantě delta nechráněno více než 70 procent obyvatelstva









- V ČR zemřelo na covid celkem už 30 298 osob, v nemocnicích je nyní 60 lidí, nejvíce se nyní nákaza šíří v Praze a v okolí, v Příbrami, v Ostravě a v Jablonci. První dávkou je v ČR očkováno 4 864 703 osob, druhou dávkou 2 903 878, před nebezpečnou variantou delta je tedy v ČR stále chráněno jen asi 29 procent osob, více než 70 procent obyvatelstva zůstává před variantou delta nechráněno.





- V Británii je sobotní denní nárůst o 18 270 nákaz nejvyšší denní nárůst od 5. února 2021. Za posledních 24 hodin v Británii na covid zemřelo 23 osob. Počet nákaz v Británii za poslední měsíc stoupá, je to varianta delta. Nákazy se šíří především mezi mladými lidmi. Stoupá i počet mrtvých, avšak daleko méně než při vlně nákazy v letošní zimě a během brzkého jara. Británie se zoufale snaží proočkovat co největší množství občanů. V sobotu bylo proočkováno 358 690 vakcín, celkem obrželo v Británii první vakcínu 66 procent osob, druhou vakcínu 48,3 procent osob. Největší nárůst nákaz, cca 200 na 100 000 osob, je v kategorii lidí ve věku 20-39 let, dále v kategorii 0-19 let. V kategorii lidí starších 60 let počet nákaz také stoupá, jen ale asi na 75 nákaz na 100 000 osob. Vakcíny zjevně velmi dobře fungují, ale ne stoprocentně. Sledováni situace v Británii je důležité, protože se tam široce rozšířila vysoce nakažlivá varianta delta, a usuzuje se, že evropské země jsou v šíření varianty delta jen asi čtyři až šest týdnů pozadu. Podrobnosti o datech z Británie ZDE - V Anglii byly otevřeny stovky očkovacích center a lidé nad 18 let jsou pobízeni, aby se tam co nejrychleji nechali očkovat bez předchozí registrace - stačí prostě jen přijít. Především se očkují mladí lidé první dávkou, ale i druhou dávkou lidé nad 40, kteří dostali svou první dávku nejméně před osmi týdny. ZDE - Rusko přiznalo, že má problém s očkováním. Dochází tam k velkému nárůstu nákaz, zejména v Petrohradě, a jen 11 procent ze 146 milionů Rusů bylo očkováno - není zcela jasné, zda je to v důsledku nedůvěry v očkování obecně, nedůvěry v ruské úřady a vakcínu Sputnik, anebo v důsledku "nihilismu" ruského obyvatelstva, jak to charakterizoval mluvčí Kremlu. Za poslední dva dny však je nárůst denních nákaz v Rusku přes 20 000, a tak stojí nyní Rusové frontu na očkování. Ruská města zavádějí omezení pro neočkované občany. V restauracích se musíte prokázat QR kódem, že jste byli očkováni. ZDE