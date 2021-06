Rasistický "projekt Vize" prohlubuje v ČR a na Slovensku nenávist vůči Romům. Finančně ho podporují firmy!

26. 6. 2021

Neuvěřitelně rasistický projekt VIZE publikuje na YouTube nenávistná videa proti Romům. Hluboce to rezonuje s velkou částí české a slovenské společnosti. Neuvěřitelné je, že české a slovenské firmy to - soudě podle uvedeného sponzoringu - hrdě podporují.







Jedno toto video má za jeden den 157K shlédnutí na YouTube. Snaží se to navodit dojem jako zasvěcený pohled do života v romské osadě Richnava na Slovensku. Bez jakéhokoliv kontextu se to video hrubě soustředí na posilování stereotypů (drogy, bordel, hádky, rvačky, nepracují) - pozoruhodné je, ze slovenština je s titulky, romština bez titulů dezignovaná jenom jako “romština”, zřejmě zacíleno na mladší generaci Čechů, a tak aby se mohla podívat i starší generace, upozorňuje nevěřícně Albín Sybera...







Je neuvěřitelné, že YouTube to toleruje a není ani možnost na nepřijatelnost tohoto videa poukázat, protože YouTube nepovažuje rasismus za nepřijatelný přístup ke zveřejňování materiálu... (JČ)