Zeman zaútočil na moderní medicínu

27. 6. 2021 / Boris Cvek









Miloš Zeman sdělil veřejnosti, že jsou mu odporní transsexuálové a že změnu pohlaví považuje za sebepoškozování. Někdo by mu snad měl vysvětlit, že změna pohlaví je medicínský výkon, který indikuje lékař. Ono „sebepoškozování“ také dělá lékař, dělá to legálně, zcela v souladu s moderní medicínou a platí to zdravotní pojišťovny. A nepoškozuje nikoho, jen operuje a léčí pacienta. Kdyby ho poškozoval, byl by to trestný čin. Změnu pohlaví si nedělá člověk někde na koleni doma nebo v garáži. Prezident si možná myslí, že zaútočil na transsexuály (stejně by mohl také útočit na siamská dvojčata nebo na lidi s rozštěpem rtu), ve skutečnosti ale obvinil lékaře a moderní medicínu vůbec z toho, že poškozuje lidi tím, že jim mění pohlaví.