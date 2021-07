Kommersant: Ruská vláda "plánuje čipování populace"

2. 7. 2021

Ruská vláda připravuje nový federální program "Mozek, zdraví, intelekt, inovace", na nějž hodlá do roku 2029 vynaložit 54 miliard rublů. Především je orientován na rozvoj technologie "mozek-počítač", která by umožnila vložit lidem do mozku mikropočítače schopné přímo předávat informace z vnějších zdrojů.