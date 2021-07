Koronavirus: Čína zaznamenala od letošního ledna dosud největší nárůst nákaz

Průběžné zpravodajství:

7. 7. 2021

- Británie je uprostřed třetí vlny nákazy v důsledku varianty delta, vyvolané idiotským rozhodnutím Borise Johnsona letos v dubnu nezakázat cestování z Indie. Varianta delta, která tvořila začátkem dubna v Británii 0,2 procenta nákaz, je nyní v Británii přítomna stoprocentně. Denní počet nákaz v Británii je nyní 28 773 a každých devět dní ze zdvojnásobuje. Roste také počet hospitalizací a úmrtí. V nemocnicích je nyní v Británii 2140 osob a za posledních 24 hodin zemřelo na covid 37 lidí, je to o 14 úmrtí více než minulý týden. Johnsonova vláda maniaků na to reagovala absolutním zrušením veškerých karanténních opatření. Ve Skotsku, ve Walesu a v Severním Irsku karanténní opatření naštěstí zrušeny nebyly. V zemi dochází k útoků šílenců na lidi, kteří varují před zrušením povinností nosit roušky. Těmi totiž chráníte druhé, nejen sebe. Nad koronavirem lze zvítězit jen občanskou vzájemností a solidaritou. Individualismus je smrtící.





George Monbiot: Covid-19 mě vyřadil kolem Vánoc z provozu na 14 týdnů. Ta nemoc byla zlá a děsivá. Bylo to čtrnáct týdnů, o které jsem přišel a už je neuvidím. Pro některé lidi s dlouhým covidem by to mohlo být na doživotí. Ono těm lidem, kteří nechtějí nosit roušky, opravdu nedochází, že tohle můžou způsobit druhým? Usuzuji, že nemáte-li empatii, nechápete, že ji někdo vůči druhým může mít, tak si myslíte, že empatie je patologická.



