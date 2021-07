Pokus vlády uloupit si z dobrovolnické sbírky nemohl překvapit nikoho, kdo ví, jak tihle uvažují

8. 7. 2021 / Jiří Hlavenka

- Vláda se pokusila sebrat obětem tornáda dobročinné dary od občanů... Nepřekvapuje.



čas čtení 2 minuty

V jejich představách je občan v podstatě zloděj a podvodník, který neustále chce zneužít to, co mu vláda ve své neskonalé velkorysosti poskytuje. Jejich největším problémem je, aby si NÁHODOU někdo ze státní podpory nevzal o korunu víc, než kolik mu náleží, aby "nezneužil!". Setkal jsem se s tím osobně už mnohokrát, kdy se diskutovalo například zjednodušení byrokracie u podpůrných programů: "Ale to by někdo mohl zneužít, to nemůžeme!".



No tak by to jeden ze sta zneužil a přilepšil by si. A co, zbořil by se svět? Asi zbořil, takže zavedeme ponižující proces sebe-lustrací, kdy musí každý sám nejdřív prokázat, že je nevinný a nekrade, aby mu stát mohl něco přiřknout. To vidíme dnes a znovu.



Krásným příkladem je třeba EET, kdy namísto aby stát uměl odhalit a následně penalizovat skutečné daňové podvodníky, vytvoří se obrovsky nákladný, předražený systém, ve kterém musíme na sebe všichni povinně "nahlásiť" každé pivo, které jsme někomu načepovali. Stát utratí miliardy, aby si náhodou někdo nepolepšil o pět korun. A dobře známe pojem "daňové PŘIZNÁNÍ", ve kterém je vztah stát (dráb) –ty (lump, který se musí přiznat) přímo vepsán.



U škod po tornádu to vidím úplně plasticky: "To jako by ti lidé mohli dostat peníze od nás a ještě od neziskovek navrch? Tak to teda ne!"



To, že lidé nejen přišli o dům, ale i o veškeré drobné či větší vybavení, které už jim nejspíš nikdo nenahradí, že se jim na řadu měsíců úplně rozbil život, že namísto práce a výdělku budou mnoho měsíců "lítat kolem baráku", že utrpěli škody na duši a budou se řadu let lekat při každém vichru a hromu, že bude trvat řadu let, než si vytvoří útulnost svých domovů, že škody které utrpěli, jsou v pravém slova smyslu nevyčíslitelné, to je nezajímá. Ale HLAVNĚ aby nezískali o korunu víc, než je jim nějakým shůry spadlým výpočtem přiřknuto.



Zažil jsem to mockrát a jistě ještě mockrát zažiju: prosím, dejte lidem důvěru. Nebuzerujete je, nelustrujte je, nevyžadujte pětinásobnou kontrolu všeho, nenuťte je se "přiznávat". Odpovědí je nevěřícný údiv: Důvěřovat lidem, důvěřovat JIM? Spadl jsi z hrušky, Hlavenko?

0