Počet úmrtí na covid překročil čtyři miliony

8. 7. 2021

Kolik je v ČR případů dlouhého covidu? Na stránkách MZČR to nenajdete. ZDE se spekuluje, že dlouhým covidem může být v ČR postižena až třetina nakažených, to by bylo kolem půl milionu lidí.



Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Praha (31,38 nákaz na 100 000 obyvatel), Praha-západ (30,86) a další oblasti kolem Prahy, Plzeň (29,25) a oblasti kolem Plzně. Ve středu 7.7. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 279 denních nákaz. Od minulého týdne je to nárůst o cca 86 procent. V ČR do 7.7. zemřelo 30 311 lidí. V nemocnicích je 33 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 668 619 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Očkováno první dávkou bylo v ČR 5 061 183 osob, druhou dávkou 3 543 389 osob, před nebezpečnou indickou variantou je tedy v ČR dosud chráněno jen cca 35 procent obyvatelstva.







- V Německu poprvé nyní dominuje varianta Delta: V této zemi se vysoce nakažlivá varianta Delta stala převládající mutací. Dominuje poprvé s podílem 59 procent, uvedl to ve středu večer Institut Roberta Kocha. Ministr zdravotnictví Jens Spahn zmírnil naděje, že koronová omezení budou rychle zrušena. V zásadě je správné, že nákaza může postupně klesat, pokud bude očkováno více lidí, uvedl tento politik z CDU v rozhlase. Avšak ne všichni, kteří chtějí, mohou být podruhé očkováni už do srpna. Politik z SPD Karl Lauterbach varoval před rozvolněním kvůli zprávám z Izraele. Izraelští odborníci na pandemii navzdory rychlé očkovací kampani připisují nárůst počtu infekcí v Izraeli mutaci delta. Francie se obává rychlé čtvrté vlny. Mluvčí vlády Gabriel Attal ve středu varoval, že varianta Delta může zkazit francouzské léto. Ve Španělsku se výskyt za posledních sedm dní téměř ztrojnásobil z 58 případů na 100 000 obyvatel na 155 případů. Tento nárůst je ještě větší než v Portugalsku a Velké Británii. Ve Velké Británii byla nejvyšší denní hodnota od ledna zaznamenána u více než 32 500 nových koronavirových infekcí.



- Rusko zaznamenalo ve čtvrtek 24 818 nových nákaz a 734 koronavirových úmrtí. TASS oznamuje, že EU a Rusko zřejmě začnou pracovat na vzájemném uznání svých vakcín.



- Japonsko uvažuje o tom, že zakáže pro nadcházející olympijské hry všechny diváky.



- Šéf britského státního zdravotnictví Chris Hopson vyjádřil v rozhlase "opravdové znepokojení" nad mnoha případy neočkovaných mladých lidí, kteří mají lehký průběh nákazy a pak se stávají obětí dlouhého covidu.



- Exscientia, ofxordská firma, která používá umělou inteligenci pro vývoj léků, získala od nadave Billa a Melindy Gatesových grant 1?5 milionu dolarů, aby vytvořila lék proti covidu, který by působil i proti novým mutacím a dalším virum typu Sars. Lék má vzniknout do 12 měsíců a pak bude testován na dobrovolnících. Firma použila svou technologii AI k výrobě nové třidy inhibitorů, zaměřujících se proti hlavnímu proteazovému enzymu Sars-CoV-2, který virus nutně potřebuje pro své rozmnožování. Firma z těchto malých molekulárních inhibitorů chce vyrobit pilulku proti covidu-19 a dalším mutacích a také dalším koronavirům.



- V Tokiu byl vyhlášen nouzový stav poté, co tam bylo ve středu registrováno 920 nových infekcí. Bude platit i během olympijských her.



- Jižní Korea, kde je očkováno jen 10 procent obyvatelstva, zaznamenala ve čtvrtek 1275 nových nákaz.





- Počet nákaz roste ve 22 zemích u Středozemního moře v důsledku šíření varianty delta, zvýšeného cestování a malé míry vakcinace.







