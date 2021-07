Pozor, očkování vám stoprocentně nezaručí imunitu

8. 7. 2021

Fionna O'Leary shromažďuje případy nákazy koronavirem po očkování oběma dávkami. Zaznamenává jich relativně značné množství. Dospělí bývají nakaženi od dětí či od teenagerů nebo studentů - někteří studenti v Británii měli covid až třikrát. Moderátor nedělního televizního diskusního pořadu v BBC Andrew Marr (61) také nyní prodělal covid - přestože byl očkován oběma dávkami. Očkování těmto lidem zřejmě pomohlo v tom smyslu, že většina z nich nemusela do nemocnice a nezemřeli. Přesto, svědčí Andrew Marr i četní jiní, že průběh covidu byl naprosto hnusný. U Andrewa Marra trval čtyři dni, Marr během tohoto období nemohl absolutně nic dělat. Po celou dobu měl obavu, jak to s ním dopadne, naštěstí se vyléčil.



Jak na to poukazují mnozí: začít se po dvojím očkování chovat, jako že je všechno v pořádku, není rozumné. Nevrátíme se k normálu, dokud nebudou očkováni všichni a dokud tím šíření viru ve společnosti nebude stoprocentně potlačeno. Ještě nám samozřejmě hrozí, že se do naší země dostane nějaká nová varianta covidu, která vznikne v zemích třetího světa, kde se v neočkovaném obyvatelstvu nákaza šíří apokalypticky.



Z nejnovější zprávy Public Health England:

Riziko nákazy variantou delta je očkováním výrazně sníženo (jde asi jen o 7,68 procent všech případů).

Avšak jestliže se nakazíte, máte riziko, že skončíte v nemocnici, ve výší 2,62 procent - pokud jste byli plně očkováni. Jste-li starší než 50 let, riziko hospitalizace stoupá na 4,6 procent. Je to asi třikrát menší riziko než u neočkovaných lidí.



The most recent PHE report.



Risk of GETTING delta markedly reduced (about 7.68% of all cases) 👏👏👏



BUT if you do get it your risk of being hospitalised is 2.62% of all vaxxed people infected.



If over 50 then the risk rises to 4.6% About 3 times ⬇️than unvaxxed https://t.co/idyjS0yUL4