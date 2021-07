Dojde-li k zrušení všech karanténních opatření, jak Johnsonova vláda nyní rozhodla, přes léto budou v Británii 2 miliony nakažených a 10 milionů v karanténě

7. 7. 2021

- Znamenalo by to rozval britské ekonomiky

čas čtení 2 minuty





Po zrušení nutnosti dodržovat rozestupy a nosit roušky, které Johnsonova vláda plánuje od 19. července, budou zřejmě v Británii během léta nakaženy dva miliony lidí, což bude znamenat, že během šesti týdnů bude muset jít do karantény až 10 milionů osob, vyplývá z analýzy deníku Guardian. Vyvolává to varování před riziky zdraví a narušení ekonomiky.



Při oznámení totálních rozvolňovacích opatření od 19. července upozornil nový Johnsonův ministr zdravotnictví, vzhledem k tomu, že se počet nákaz v Británii nyní zdvojnásobuje každých 9 dní a v úterý 6. července bylo registrováno více než 29 000 nových denních nákaz, je dobře možné, že během léta bude v Británii počet nových denních nákaz vyšší než 100 000. To by bylo vice než kdykoliv dosud v pandemii.



Javid oznámil, že od 16. srpna se lidé, kteří byli očkováni dvěma dávkami vakcíny, nebudou muset uchylovat po setkání s nakaženým do karantény a totéž bude platit i pro neočkované mladé lidi pod 18 let.



Avšak toto rozhodnutí stejně jako rozhodnutí rozvolnit všechna karanténní opatření od 19. července vyvolalo v britské veřejné debatě vážné znepokojení nad rizikem dlouhého covidu u nakažených mladých lidí a nad rizikem potenciálního chaosu pro podniky, nucené uzavřít své brány v důsledku svých zaměstnanců v karanténě.



Organizace UK Hospitality (pracovníci hotelů a restaurací) požaduje opatření na ochranu sektoru, v němž je 60 procent zaměstnanců ve věku od 16 do 34 let, což znamená, že mnoho z nich nebude očkováno oběma vakcínami do poloviny srpna. Nutnost pro tyto zaměstnance odcházet do karantény "masakruje" podniky v hotelovém sektoru i za nynější úrovně nákazy, konstatovala tato organizace.



Johnsonova vláda akceptuje, že nárůst nákaz je po zrušení karanténních opatření nevyhnutelný, avšak argumentují, že v důsledku relativně silné proočkovanosti britských občanů nebude rozšíření nákazy doprovázeno výraznou mírou hospitalizací a úmrtí. Jenže z nejnovějších oficiálních dat vyplývá, že počet lidí v nemocnici s covidem stoupl za poslední týden o 38 procent na 1988 - je to nejrychlejší nárůst od loňského října.



I relativně konzervativní odhady nárůstu infekcí - denní průměr 35 000 nákaz od nynějška do 19. července a průměr 60 000 od 19. července do poloviny srpna - by znamenal nákazu 3 milionů osob. Znamenalo by to odchod do karantény až 10 milionů lidí.



Podrobnosti v angličtině ZDE





1