Polská ultrapravicová vláda strany PiS chce zakázat vysílání jediné nezávislé televizní stanici - TVN

9. 7. 2021

čas čtení < 1 minuta

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost prosazuje změnu mediálního zákona v Polsku tak, aby tam nesměla působit média mající amerického vlastníka. Tím zamýšlí zklividovat jedinou nezávislou televizní stanici, TVN, která je kritická vůči vládě. Televizi TVN vlastní Discovery Channel.



#Poland's ruling party is pushing to change licensing regulations that would ban US companies from the Polish broadcasting sector.



Taking aim at the leading independent news channel, TVN24, the draft bill is part of the party's assault on critical media https://t.co/OccJIlEjHB pic.twitter.com/tSO1m4Cipz