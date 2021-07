Koronavirus: Uprostřed drasticky rostoucí míry nákaz začínají Johnsonovi ministři váhat nad zrušením všech koronavirových opatření

Průběžné zpravodajství:

10. 7. 2021

čas čtení 7 minut

Kolik je v ČR případů dlouhého covidu? Na stránkách MZČR to nenajdete. ZDE se spekuluje, že dlouhým covidem může být v ČR postižena až třetina nakažených, to by bylo kolem půl milionu lidí.



Počet nákaz v Praze a v Plzni roste. Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Praha (34,83 nákaz na 100 000 obyvatel), Praha-západ (28,89) a další oblasti kolem Prahy, Plzeň (36,44) a oblasti kolem Plzně, Rokycany (34,35). V pátek 9.7. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 278 denních nákaz. V ČR do 9.7. zemřelo 30 331 lidí. V nemocnicích je 35 osob, denní nárůst o jednoho člověka. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 669 182 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Očkováno první dávkou bylo v ČR 5 087 382 osob, druhou dávkou 3 612 362 osob, před nebezpečnou indickou variantou je tedy v ČR dosud chráněno jen cca 36 procent obyvatelstva.





- Rusko v sobotu regisgrovalo 752 úmrtí na covid - dosud největší množství denních úmrtí od začátku pandemie - a 25 082 nových nákaz.







- Celkem v Anglii zemřelo navzdory očkování dvěma dávkami vakcíny 118 osob. Vakcíny zachránily život dosud asi 30 000 lidem, informuje vládní organizace Public Health England. Od 1. února 2021 do 21. června 2021 zemřely v Anglii dvě plně očkované osoby mladší 50 let a 116 plně očkovaných osob nad 50 let. Z lidí nad 50, kteří zemřeli, byla téměř polovina plně očkována, zatímco ve věkové kategorii pod 50 let zemřelo jen 21 neočkovaných lidí. To je způsobeno vysokým nárůstem rizika stoupajícím s věkem, uvedl statistik David Spiegelhalter z University of Cambridge. Neočkovaný třicátník je méně ohrožen na životě koronavirem než očkovaný šedesátník. Účinnost vakcíny proti hospitalizaci je asi 94 procent a přibližně stejná účinnost vakcín je vůči úmrtí na covid. Očkování zabránilo přibližně 30 300 úmrtím, 46 300 hospitalizacím a 8 151 000 nákazám, uvádějí statistikové z organizace Public Health England ZDE - Británie v pátek zaznamenala 35 707 nových nákaz a 29 úmrtí na covid. Kumulativní počet nákaz od začátku pandemie přesáhl 5 milionů (je to tedy pořád o hodně méně per capita než celkový počet nákaz v ČR, který dosahuje 1,6 milionu osobm což by na britské poměry bylo cca 10 milionů nákaz). Počet nákaz v Británii vzrostl za minulý týden o 58 procent. Johnson a jeho vládní mafie se obává, že kdyby zrušili "Den svobody", úplné rozvolnění dne 19. července, byla by to pro ně katastrofa, avšak z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že 70 procent Britů si myslí, že by povinné nošení roušek v obchodech a ve veřejné dopravě mělo pokračovat nejméně další měsíc, než budou proočkováni další lid, a 66 procent Britů požaduje totéž pro restaurace, bary a divadla. Johnsonova vláda chce od 19. července také zrušit doporučení, aby lidé pracovali z domova, i když vládní vědecký výbor upozorňuje, že to snižuje pravděpodobnost nákazy o 54 až 76 procent. Dosud bylo oběma dávkami v Británii proočkováno jen 51,5 procent občanů. Vědci poukazují na to, že je naprostým šílenstvím rušit karanténní opatření, než budou proočkováni všichni. ZDE