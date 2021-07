Mezitím v Absurdistánu 182:

Zachrání návrat Donalda Tuska Polsko?

7. 7. 2021 / Tomasz Oryński

- Donald Tusk se z EU vrací do polské politiky. Polsko se ale změnilo, může přesvědčit mladé Poláky, aby ho podpořili?

- Manželka rektora polské univerzity ukradla dizertaci, protože potřebuje doktorát k jmenování děkankou

- Obrovské korupční skandály v souvislosti s kontrakty pro boj proti pandemii "nejsou podle polských prokurátorů problém".

- Bývalý šéf polské kontrarozvědky varuje před ruským vlivem v polské vládě

- Renovace měst: Polsko horlivě odstraňuje zeleň z náměstí a ulic

Vládou strany PiS kontrolovaná televize TVP nejenže zarámovala záběr Donalda Tuska tak, aby to vypadalo, že má rohy ďábla, ale také došlo k "poruše", takže Tusk vypadá, jako že se proměnil v démona. Takhle funguje propaganda strany PiS...

As pointed out by @pjotrowicz , government controlled TVP info not only framed Tusks footage in such way that he looks like he has devil's horns, but also there was a "technical glitch" so he looks like he is turning into Daemon. This is how @pisorgpl propaganda works. pic.twitter.com/aVcLneoDwv — Tomasz Oryński (@TOrynski) July 5, 2021





Jeden z čtenářů, pan Marek Beneš, se mě zeptal: „“Budete psát stejně kriticky o Polsku, až tam nebude vládnout PiS?” No, jak to mám vědět? Polská politika je docela nepředvídatelná a dnes opravdu nemůžeme říci, kdo bude u moci, až bude PiS definitivně skončí. Po nedávném oznámení návratu Donalda Tuska do polské politiky je možné, že jeho strana znovu získá moc a všechno se vrátí tak, jak tomu bylo dříve. Samozřejmě bude stále spousta věcí, které bude nutno kritizovat, bezpochyby, ale zdaleka to nebude takové jako to, co máme nyní. Protekcionismus, korupce a ničení nejdůležitějších státních institucí za vlády strany PiS postupují v bezprecedentní míře.



Někteří ale samozřejmě říkají, že eroze demokratických mechanismů v rámci PiS už zašla tak daleko, že je příliš pozdě, a Polsko se vrhne do náruče Rusko milující neofašistické extrémní pravice. Odpověď pana Beneše na jeho otázku je „Vsaďte se, že ne.“. Nejsem tak optimistický. Ale doufám, že má pan Beneš pravdu, a budu schopen psát své články po ukončení vlády strany PiS mnohem méně dramatickým způsobem.



Mezitím, abych prozatím uspokojil hlad pana Beneše po záporných zprávách o opozici, s radostí vám oznamuji, že tentokrát mohu napsat o zcela idiotské jízdě jednoho politika z opozice. Palubní kamera kamionu natočila auto, které náhle zabrzdilo před čtyřicetitunovým kloubovým kamionem, poté řidič vystoupil ze svého vozidla a začal se s řidičem kamionu hádat. Poté, co byl záznam zveřejněn online, řidič osobního auta byl rychle rozpoznán jako Olgierd Geblewicz, jeden z předních politiků Občanské platformy z okresu Západní Pomořany. A tak to máte, pane Beneši. Dá se psát o idiotech za volantem z vládnoucí strany i o těch z opozice. Ale prosím, opravdu nemůžu za to, že počet takových událostí na jedné straně výrazně převyšuje jejich počet na straně druhé.



Pan Beneš vypadá jako člověk, kterému by v Polsku říkali „symetrista“. Tito lidé mají na každý příklad selhání vládnoucích stran jedinou odpověď: „A co opozice? Kde jste byli, když ta dělala špatné věci? Budete mít dost odvahy zaútočit na budoucí vlády ve stejném rozsahu, až PiS už nebude u moci?“ Jako by všechny strany byly stejné.



Ale problém je: symetrie neexistuje. Rozsah protiprávního jednání strany PiS je ve srovnání s hříchy předchozí vládnoucí strany obrovský. Je těžké si představit, že by jakákoliv jiná vláda dokázala ještě hůř ničit demokracii než jak ji nyní ničí strana PiS - tedy dokud se příštím polským předsedou vlády nestane někdo jako Alexandr Lukašenko.



Ale jak jsem řekl, je možné, že se Donald Tusk znovu stane významným hráčem. Můžete ho mít rádi, nemusíte ho mít rádi, ale nemůžete popřít, že je to zkušený , inteligentní a elegantní politik se spoustou mezinárodních kontaktů a respektu. V Polsku není žádný jiný hráč jeho postavení a už teď je vidět, že strana PiS má strachem naděláno v kalhotech, protože dobře ví, že to, co může fungovat proti nezkušeným politikům z mladších stran nebo proti současným elitám z Občanské platformy, které jsou úplně mimo a již nějakou dobu nejsou schopny vůbec převzít v zemi politickou iniciativu, nebude fungovat u Tuska a oni budou mít velké potíže s inteligentním a vtipným Tuskem, který, zatímco oni se vzájemně cákali ve svém domácím rybníčku, upevnil své politické schopnosti na mezinárodní scéně. Propagandistická mašinérie už funguje proti Tuskovi naplno, jen se podívejte na tento krátký klip vytvořený jedním z uživatelů internetu z pouhých 30 minut zpráv ve státní propagandistické televizi TVP:





Na skandálu s ventilátory pro nemocné covidem zjevně nebylo nic mimořádného: na vrcholu pandemie uzavřelo ministerstvo dohodu s jedním pochybným zbrojařským obchodníkem a za 200 milionů zł (1,2 miliardy Kč) od něj zakoupilo předražené dýchací přístroje. Doposud tyto ventilátory nikdo neviděl a záloha 150 milionů zlotých zmizela, přesto však státní zástupci případ odložili a nenašli na něm nic mimořádného. Rovněž se ukázalo, že nákup dalších předražených ochranných proticovidových prostředků od lyžařského instruktora jednoho ministra, nebo koupě falešného ochranného materiálu, který z Číny přivezlo pronajaté letadlo Antonov, jsou podle prokurátorů naprosto normální, platné akce a podle státních zástupců nevyžadují další vyšetřování. Nejnovější zprávy jsou výsledkem auditu Nejvyššího kontrolního úřadu, který zjistil, že vládní propagandistické akce s vysíláním letadel, které měly domů přivézt Poláky uvězněné pandemií v zahraničí, byly rovněž příkladem případy hrubého nepořádku, protože letecké společnosti LOT byly vyplaceny obrovské finanční částky, aniž by kdokoliv ty lety kontrolovat, přičemž společnost LOT přiváženým cestujícím za let účtovala astronomické peníze.



Poslankyně Joanna Scheuring-Wielgusová je také na horkém místě pro účast ve stávce žen - údajně urazila náboženské cítění, ale má poslaneckou imunitu, takže ji nelze tak snadno pohnat k soudu. Imunita by jí mohla být odebrána, ale proč by se někdo obtěžoval, vzhledem k tomu, že prokurátoři mohou jednoduše jít za jejím manželem, který byl na demonstraci s ní, a zkonfiskovat jim jejich domov „k zajištění financování případných pokut“?





Návrat Donalda Tuska není ovšem žádným řešením politických problémů Polska a la deus ex machina. Tuska voliči strany PiS stále upřímně nenávidí a také ho nenávidí voliči stran stojících na pravici od PiS, takže Tusk nemá šanci získat tam nové voliče. Ale také Polsko už není takové jako před deseti lety. Politika „teplé vody v kohoutku“, jak Tusk popisoval svou vládu, již nestačí. Zejména mladší generace vyžaduje změny v zemi a radikální reformy země. Jsou dost staří na to, aby si pamatovali, že to byl Tusk, kdo rozvolnil zákony o zaměstnanosti, což způsobilo, že tisíce mladých lidí musely začít žít ze dne na den bez existenční jistoty. Mají toho dost, chtějí stabilitu a ekonomicky liberální Tusk je možná nedokáže přetáhnout z jejich levicových postojů. Zejména proto, že Tuskova strana není zrovna pokroková, pokud jde o věci, jako jsou práva žen nebo otázky LGBT. Po celá desetiletí politici jako Tusk říkali „Není čas“ se těmito záležitostmi zabývat. Ale mléko se už rozlilo, Kaczyński otevřel tuto Pandořinu skříňku a už nebude možné všechny tyto problémy zamést pod koberec zpět tam, kde byly dříve. Poláci očekávají změnu. Bude Tusk schopen splnit jejich očekávání?Mezitím věci v Polsku běží tak, jak teď pořád. Soud prvního stupně uznal manželku jednoho poslance PiS vinnou plagiátorstvím . Potřebovala získat doktorát, aby se mohla stát děkankou na univerzitě, kterou řídí její manželem, ale protože „neměla ponětí“, jak napsat doktorskou dizertační práci, přepsala v podstatě něčí dizertaci vlastními slovy. Může jí to způsobit problém, protože se nedávno konal kongres PiS. Tam (jaké překvapení!) byl Jarosław Kaczyński znovu zvolen vůdcem strany, ale bylo také zavedeno nové pravidlo. Podle něj nebude rodinným příslušníkům politiků ze strany PiS povoleno mít protekční zaměstnání ve státem ovládaných společnostech. Na to může být trochu pozdě, protože za posledních 6 let mnozí z nich si vydělali v těchto funkcích celé jmění, takže se finančně zabezpečili na zbytek života, ale je to krok dobrým směrem. Ovšem samozřejmě budou existovat výjimky z tohoto pravidla, pokud nastanou mimořádné okolnosti. Bude skutečnost, že poslancova manželka není schopna získat práci na akademické půdě, protože ukradla dizertaci někoho jiného, ​​ klasifikována jako mimořádná okolnost dostatečná k tomu, aby jí bylo uděleno křeslo ve správní radě nějaké ropné nebo energetické společnosti? Uvidíme.Ale nebojte se, skuteční zločinci přece jen cítí trestající ruku autorit. Skupina teenagerů, kteří znesvětili volební plakát Andrzeje Dudy a křičeli „Ať jde Duda do prdele!“, byla odsouzena k 40 hodinám neplacené práce. Nejsou to skuteční zločinci, takže bych neočekávám, že je Andrzej Duda omilostní. Pochybuji také, že jim bývalý poslanec PiS nabídne večeři s ministrem spravedlnosti a s jeho manželkou, aby si „promluvili“ , jak takovou večeři tento člověk údajně nabídl podnikateli, který byl zatčen a obviněn z finančních podvodů poté, co odmítl zaplatit 1,5 milionu zlotých úplatku.Rozhovor s ním nebyl jediný, který Poláky nedávno šokoval. Druhý publikovalaa v něm generál Pytel, bývalý šéf kontrarozvědky, varoval před ruskými vlivy v polské vládnoucí straně a před otřesným stavem polské rozvědky po vládě Antoniho Macierewicze ve funkci ministra obrany. Mimochodem, rozhovor se dotýká tématu, nad nímž mnoho Poláků uvažuje už dlouhá léta: Je Macierewicz ruský agent, nebo jen blázen? Generál Pytel zdůrazňuje, že jako školený psycholog je kvalifikován říci, že Macierewiczovy činy jsou příliš důsledné a plánuje dobře dopředu. Typický blázon takových věcí není schopen.A pokud jde o obyčejné, každodenní záležitosti, ani v této oblasti nedošlo k žádné zásadní změně. Systém výběru mýtného pro nákladní automobily na polských silnicích, který byl tak dlouho kritizován, nyní nahradila aplikace pro mobilní telefony. Což se zdá být naprostou katastrofou, soudě podle recenzí v Appstore , ale problém je mnohem vážnější než pouhá uživatelská zkušenost: aplikace se totiž neustále zasekává a přestává sledovat pohyb vozidla, což může způsobit vysoké pokuty. Řidičům bylo doporučeno, aby neustále sledovali, zda aplikace nezamrzla... „Měli bychom tedy řídit bezpečně nebo pořád manipulovat se svými chytrými telefony?“ - ptají se řidiči.

Zdravotníci začali stávkovat , když se dozvěděli, že po více než roce neuvěřitelně intenzivní práce v první linii pandemického úsilí nově zavedené předpisy znamenají, že jejich platy - už tak směšné (pokud jsou vůbec vypláceny, potože zdravotníci jsou většinou nuceni pracovat "na smlouvu o dílo", bez trvalé pracovní smlouvy!) - budou ještě nižší než dosud. Za výsadu, že zachraňují životy 300, nebo dokonce 400 hodin měsíčně a jsou často ve službě déle než 24 hodin nepřetržitě, mnozí z nich budou nyní vydělávat méně než 2 000 zł, tedy 12 000 Kč ... To není jen špatné, to je prostě ponižující.Na „renovaci“ veřejných prostranství však není nedostatek peněz. Což v Polsku znamená ve většině případů odstranění veškeré zeleně a stromů z náměstí a jejich nahrazení betonem, často proti vůli místních obyvatel, kteří rádi sedí spíše ve stínu stávajících stromů než na betonových lavicích. Díky takové rekonstrukci jsou pak veřejné prostory nesnesitelné, zejména v horkých dnech, kterých nyní můžeme očekávat stále více, jak to dokázal teenager, který na nově zrekonstruovaném tržišti v Krzeszowicích smažil vajíčka položením pánve na horký beton. Mezitím se ukázalo, že jsme téměř měli druhou takovou tragédii jako tu ve Smoleńsku. Pokud máme věřit prozrazeným informacím, které byly zveřejněny v některých médiích , během prezidentské kampaně loni v létě piloti prezidentského letadla ignorovali všechny bezpečnostní standardy a postupy ve snaze provést „přistání za každou cenu“. A jen aby ušetřili 10 minut, museli by přerušit přistávání a udělat další kruh ...Člověk by si myslel, že bezpečnost hlavy státu by měla být prvořadá a mělo by se udělat vše pro to, aby se minimalizovalo riziko, když je na palubě tak důležitý VIP. Ale možná tito piloti a jejich nadřízení tiše sdílejí ten kriminální názor, který vyjádřili ti dospívající zločinci: „Ať už jde Duda do prdele“?