7. 7. 2021

Tesla požádala čínskou vládu, aby zcenzurovala některé útoky proti této firmě. Jinými slovy, americká firma Elona Muska povzbuzuje čínskou vládu, aby dále cenzurovala internet. Na to je opravdu důležité upozornit...

Not buying a Tesla anytime soon… probably not ever. https://t.co/3Vd0QIRpxt