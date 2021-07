Británie směřuje k 100 000 nákaz denně, ministři vychvalují Den rozvolnění. Nikdo za nic nenese odpovědnost

8. 7. 2021

- Ani vakcína vám stoprocentně nezaručí, že neonemocníte na covid - Británie nyní zaznamenala 32 548 denních nákaz, 2446 hospitalizací a 33 úmrtí.

- Johnsonovi ministři ruší veškerá karanténní opatření a jásají nad "Dnem svobody" - Virus prý zvládnout "nejde", "musíme s ním žít". Ale východoasijské země to zvládly. - Varianta delta stejně ničivě proniká i do Evropy.



Poté, co jsem dostal v dubnu svou druhou vakcínu, byl jsem minulý týden nakažen covidem, píše Antony Costello, profesor globálního zdraví a udržitelného rozvoje na University College v Londýně. "Žiju tedy nyní s virem," což je výrok emblematický pro selháni britského systému veřejného zdraví. Jen se podívejte na relativní počty úmrtí v Číně (1,4 miliardy obyvatel), ve Vietnamu (100 milionů), ve Spojených státech (340 milionů) a v Británii (68 milionů). Když se to uvede v témře grafu, křivky úmrtí Číny a Vietnamu ani neuvidíte, protože jsou tak nízké.





Britští politikové a jejich poradci nám loni říkali, že se virus potlačit nedá. Čína a Vietnam to dokázaly, během šesti týdnů. Tvrdilo se nám, že v těchto zemích nevyhnutelně vznikne druhá vlna. Nestalo se to: vznikla jen malá ohniska nákazy, potlačená dobrou praxí veřejného zdraví, kterou realizovali lidé v komunitách.Jak víme, exploze nákaz v březnu 2020 donutila Británii zavést plný lockdown na 13 týdnů, což těžce poškodilo živobytí, ekonomiku i duševní zdraví. Žádné státy ve východní Asii neměly celostátní lockdown, jen místní lockdowny. V roce 2020 vzrostl HDP Číny o 2 procenta, HDP Vietnamu o 2,9 procent, podle Světové banky. V Británii HDP poklesl o 9,9 procent.Loni v létě britská vláda založila privatizovaný systém testování a trasování, založený na práci call center. Neměl vůbec žádnou vazbu na náš podfinancovaný systém veřejného zdravotnictví a na pracovní týmy primární lékařské péče - naprosto se to odlišovalo od toho, co udělaly úspěšné východoasijské státy. Nemohlo to v žádném případě fungovat, a taky to nefungovalo. Ministerstvo financí odmítlo poskytnout jakoukoliv finanční podporu chudším lidem, kteří museli do karantény - aby, jak řekl v parlamentě tehdejší konzervativní ministry zdravotnictví Matt Hancock, aby "lidi nepodváděli". Takže chudé rodiny namísto toho ten trasovací a testovací systém ignorovaly, musely dál pracovat, aby uživily své členy. Virus se prostě rozšířil, bez kontroly veřejného zdravotnictví, a byl potlačen teprve dalšími dvěma dlouhými celostátními lockdowny.Vakcíny byly přivítáno obrovskou vlnou nacionalistického zápalu. Jsme světové jedničky, krákoral premiér. Očkujeme jako první. Ano, naše síť obvodních lékařů brilantním způsobem zahájila očkování, avšak komunální úřadu a veřejné zdravotnictví nedostalo žádnou finanční podporu. Mezitím dál klopýtal zprivatizovaný systém testování a trasování, obrovské částky byly vydávány na soukromé konzultanty, testovací firmy a kamarády. Utracených 37 miliard liber bylo ekvivalentěm financování celého britského zdravotnictví po dobu deseti let.Tak třetí lockdown nyní končí prostřednictvím rozfázované a kolabující cestovní mapy. V únoru hlavní britský vládní vědecký poradce Patrick Vallance byl jediný mezi poradci, který upozorňoval, že nalézání nákaz, testy, trasování a karanténa jsou klíčově důležité, když poklesne nákaza na malou míru. 19. května 2021 měla Británie jen 1517 nákaz denně. Avšak neefektivní testovací a trasovací systém změněn nebyl - zůstal zprivatizován a nakažení dostávali nejmenší míru finanční podpory pro dobu karantény ze všech členských zemí OECD. Tak začala nová vlna.V pondělí nám pan premiér Johnson sdělil, že v den jeho tzv. "Dne svobody" 19. července budeme mít každý den 50 000 nových denních nákaz. O den později řekl ministr zdravotnictví Sajid Javid, že v Británii bude letos v létě zřejmě až 100 000 nových denních nákaz. Ale to je v pořádku, dodal. Můžeme "žít s virem", protože jsme všichni očkováni.No, všichni kromě dětí a nejchudších a nejváhavějších společenských skupin. Ve skutečnosti je jen polovina britského obyvatelstva (34 milionu) plně chráněna vakcínami. Ano, počet hospitalizací a úmrtí se zvýší, ale vláda neví o kolik. O možnosti, že by virus mohl začít být vůči vakcínám imunní, se vláda nezmiňuje. Zdá se, že ochrana vakcín je o hodně méně efektivní při zastavování šíření infekce než než při ochraně před těžkým průběhem onemocnění a smrtí. Dlouhý covid je také pro ministry tabu, i když z nejnovějších údajů vyplývá, že více než 2 miliony Britů žijí s příznaky dlouhého covidu déle než 12 měsíců. Nová studie zjistila, že dochází k měřitelnému oslabení těch částí mozkové kůry, kde se registrují vůně a chutě u těchto pacientů.A vláda si myslí, že je v pořádku, aby 8,8 milionů dětí do věku 16 let bylo nakaženo - i když USA, Evropa a Izrael už očkovaly více než 7 milionů dětí, protože prospěch z očkování jasně převažuje nad riziky. Britský výbor pro vakcíny o tom pořád ještě uvažuje.A globální nedostatek vakcín? Na schůzi skupiny G7 minulý měsíc v Cornwallu naléhal prezident Joe Biden na ostatní vedoucí politiky, aby sdílely patent se všemi zeměmi, aby si mohly vyrábět vakcíny samy. Británie, Německo a Kanada to odmítly. I když 95 procent financí na vývoj vakcín pocházelo z veřejných fondů, zdá se, že akcionáří velkých farmaceutických firem musejí být ochraňováni. A tak musí každý měsíc zemřít milion lidí, aby se udržel volný trh.Nové mutace vzniknou, ale tytéž nadnárodní farmaceutické firmy mohou vyrobit nové vakcíny - bezpochyby s novými patenty. Žádné peníze skupiny G7 nebyly poskytnuty globálnímu distribučnímu systému Covax. A vzhledem k tomu, že dodávky vakcín z Indie jsou zablokovány, Nepál, Bangladéš a celá Afrika nemají v podstatě vůbec žádné vakcíny.Podle nového libertariánského systému veřejného zdravotncitví, "žít s virem" znamená, že nesmíme omezovat svobodu lidí dělat si, co se jim zachce. Pokud chcete kašlat a kýchat v přeplněném příměstském vlaku, proč ne - nikdo vám to už zákonem teď zakazovat nebude. Jestliže vrátní, zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, řidiči autobusů nebo pracovníci továren budou nakaženi, a jestliže někteří z nich zemřou - co se dá dělat.Zdá se, že za to nikdo nenese odpovědnost. Politikové tvrdí, že se řídí pokyny vědy. Vědečtí poradci říkají, že rozhodovat musejí minsitři. Bezprostředně hrozé exploze nových nákaz, zahlcení státního zdravotnictví může být vážné a hrozba nových mutací koronaviru, které prorazí nynější ochranu vakcín je reálná. Nepotřebujeme vyznamenávat kamarády premiéra žádnými řády - potřebujeme plán jak bojovat s nezvládnutelnou třetí vlnou - plán, který nás udrží v bezpečí.Kompletní článek v angličtině ZDE