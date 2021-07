Koronavirus: Britská vláda už ustupuje od svého "Dne (koronavirové) svobody"

11. 7. 2021

Nejpostiženější je nyní v ČR Plzeň (40,55 nákaz na 100 000 obyvatel) a okresy kolem Plzně. Praha má 34,16 nákaz na 100 000 obyvatel. ZDE

- Nadim Zahawi, Johnsonův ministr odpovědný za očkování, výrazně ustoupil od Johnsonovou vládou inzerovaného "Dne (koronavirové) svobody" ohlašovaného na 19. července. V neděli v televizi informoval, že Johnson v pondělí sdělí národu, že občané budou i nadále muset nosit roušky v přeplněných místnostech, například ve veřejné dopravě. Dodal: "Musíme být opatrní, tahle věc neskončila, když se podíváte, co se děje ve Francii a v Itálii a jinde. Je to velmi znepokojující."

- Bylo zjištěno, že letos v březnu zemřela v Belgii neočkovaná devadesátiletá žena na covid poté, co byla nakažena rovnou dvěma variantami koronaviru, alfa a beta. Molekulární bioložka Anne Vankeerberghen uvedla, že to je první takový zaznamenaný případ, avšak že "tento jev je pravděpodobně podceňován". ZDE https://www.theguardian.com/world/2021/jul/11/woman-90-infected-with-alpha-and-beta-covid-variants-at-the-same-time



- Psychologové v Anglii zaznamenávají obrovskou vlnu úzkosti mezi občany před plánovaným rozvolněním karanténních opatření dne 19. července. 20 procent lidí trpí tzv. "úzkostným syndromem covidu-19", 40 procent občanů se nedotýká předmětů ve veřejném prostoru a 23 procent občanů nechodí v důsledku strachu z koronaviru na veřejnost. 55 procent dospělých a mladistvých Britů se po rozvolnění karanténních opatření obává blízké přítomnosti jiných osob a 46 procent už očkovaných občanů má stále strach, že budou nakaženi koronavirem. ZDE



- Británie zaznamenala 32 367 denních nákaz, je to o 7482 více než v tentýž den minulý týden. V nemocnicích je 2731 osob, o 815 více než minulý týden. Na covid zemřelo za posledních 24 hodin 34 osob, je to o 16 více než minulý týden. Očkováno oběma dávkami bylo v Británii 51,7 procent obyvatelstva.



- Bylo jim ukradeno dětství! Rostoucí skupina poslanců z Dolní i Horní sněmovny požaduje naléhavé zlepšení služen pro osoby postižené dlouhým covidem uprostřed varování, že vzniknou po rozvolnění v Británii letos v létě tisíce nových případů dlouhého covidu. Více než 60 britských poslanců požaduje od ministra zdravotnictví Sajida Javida, aby zrušil plány na rozvolnění, protože se očekává vlna případů dlouhého covidu, který, jak varují experti, disproporčně postihne mladé lidi. ZDE



- Izrael začne tento týden nabízet třetí, posilovací vakcínu firmy Pfizer osobám se slabým imunitním systémem, avšak dosud zvažuje, zda by měla třetí vakcína být poskytnuta všem občanům.



- Ministři skupiny G20 varují, že nové varianty koronaviru mohou ohrozit hospodářské oživení a souhlasili, že budou pracovat pro poskytnutí vakcín chudým zemím.



- Poprvé podporuje většina Brazilců odstranění Jaira Bolsonara z prezidentské funkce. Investigace korupce při získávání vakcín posílila hněv občanů proti Bolsonarovi, který sílí i v důsledku toho, jak se Bolsonaro staví k pandemii. Brazílie zaznamenala v sobotu 1205 denních úmrtí na covid - daleko více než jiné země světa.



- Mexiko zaznamenalo 232 denních úmrtí a 9581 nákaz v sobotu. Skutečný počet je zřejmě daleko vyšší, ale případy jsou i nadále zanedbávány.



- Policie v Anglii naléhá na fanoušky, aby nejezdili na nedělní utkání fotbalového finále v Euro 2020 v Londýně mezi Anglií a Itálií, pokud nemají vstupenky.



- Thajsko zaznamenalo nový rekord 91 denních úmrtí a 9326 denních nákaz.



- Evropská unie poskytla dostatečné množství vakcín členským státům pro nejméně 70 procent dospělých konstatuje Ursuna von der Leyen.





- Rusko v sobotu zaznamenalo 752 denních úmrtí na covid - nejvíce za jediný den od začátku pandemie - a 25 082 nových případů. Celkem bylo v Rusko nakaženo 5 758 300 osob.









