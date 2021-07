„Ohromný úspěch“: výzkumníci chválí program týkající se kratšího pracovního týdne

8. 7. 2021

- Na Islandu zavedli pokusně čtyřdenní pracovní týden. Je to obrovský úspěch - zvýšila se efektivita práce a lidé vydělávají stejně jako předtím.



Nová studie dokazuje, že kratší pracovní týden za tutéž mzdu – což je dlouhodobý a ústřední cíl levice – má „transformativní pozitivní dopady“ jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele. Výzkumníci označili program týkající se čtyřdenního pracovního týdne, který byl realizován na Islandu, za „ohromný úspěch“, píše na webu commondreams.org Kenny Stacil.



Islandská nezisková organizace Association for Democracy and Sustainability (ALDA) a britský progresivní think-tank Autonomy zveřejnily minulý měsíc zprávu, která detailně popisuje výsledky dvou programů, které byly v prvním případě provedeny v letech 2014 až 2019 městskou radou v Reykjavíku a v druhém islandskou národní vládou v letech 2017 až 2019.



Programu, který byl iniciován odborovými organizacemi a občanskými skupinami, se zúčastnilo více než 2500 zaměstnanců – což zhruba odpovídá 1,5% všech zaměstnanců na Islandu – kteří po dobu čtyř dnů v týdnu pracovali 35-36 hodin namísto 40 hodin po dobu pěti dnů, aniž by jim byla zkrácena mzda. Tento program byl realizován na desítkách pracovišť, kupříkladu v kancelářích, školkách, sociálních službách nebo v nemocnicích.



„Tato studie ukázala, že dosud největší globální program spočívající ve zkráceném pracovním týdnu ve veřejném sektoru byl podle všech měřítek ohromným úspěchem,“ konstatuje ředitel think-tanku Autonomy Will Stronge. „Ukazuje se, že veřejný sektor je zralý na to, aby se stal průkopníkem kratších pracovních týdnů. Ostatní vlády by si z naší studie mohly vzít příklad,“ konstatuje Stronge.



Program je unikátní – co se rozsahu a rozmanitostí týče. Nadto veřejnosti přináší spoustu kvantitativních a kvalitativních údajů. Podle výzkumné zprávy nyní existují průlomové důkazy ohledně efektivity zkráceného pracovního týdne.



Badatelé zjistili, že pocit duševní pohody u účastníků studie se ve všech indikátorech zvýšil, ať už hovoříme o vědomém stresu, vyhoření či zdravotních ukazatelích. Zaměstnanci měli více času na své rodiny a přátele nebo na své koníčky a domácí práce.



Podle výzkumníků zůstala míra produktivity a poskytovaných služeb stejná, nebo se dokonce zvýšila, což ilustruje potenciální výhody kratšího pracovního týdne bez snížených výdajů, a to jak pro podniky, tak zákazníky. Badatelé dále uvádějí, že program nikterak nezatížil výdaje městské rady ani vlády, což by se mohlo stát inspirací pro obdobné programy v ostatních zemích.



Podle další studie, zveřejněné v květnu ve Velké Británii, kratší pracovní týden s sebou přináší rovněž environmentální benefity, včetně nižších emisí skleníkových plynů.

Celý článek v angličtině ZDE

