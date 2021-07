Kocovina po fotbale: Anglie jako země - ne fotbalový tým - se na sebe potřebuje pořádně podívat

13. 7. 2021

Po prohře anglického fotbalového týmu v šampionátu Euro 2020 řeší komentátoři šokující chování anglických fanoušků.





A tak zaútočili na vchody do stadionu ve Wembley, bučeli při hraní hymn jiných národů, mlátili uvaděče, popsali rasistickými sprosťárnami nástěnné malby, rozšířili vlnu rasismu po sociálních sítích.



Premiér, který učinil více než jakýkoliv jiný občan v Británii k posílení konfliktů a stupidity, se vyjádřil k národu, že odsuzuje konflikty a stupiditu. Ministryně vnitra, která používá cynickou rétoriku k prohlubování konfliktů je "zhnusena", že jí lidé berou vážně a jednají podle toho.



A fotbal se tedy určitě nevrátil domů do Anglie, avšak anglický fotbal civí na zeď ráno poté a uvažuje, tak trochu tupě, proč je celá Evropa tak spokojena, že zvítězila Itálie. Možná, že to záleží na tom, kolik přátel jsme získali během celé naší cesty. Holt jich moc nebylo.



Byla to vždycky hluboce pošetilá myšlenka, že by vynikající Southgatův mladý tým jaksi dokázal "sjednotit" zemi, která má hluboké strukturní a sociální konflikty. Fotbal je přece jen jenom fotbal. Vyhrát fotbalový zápas nefunguje jako zkratka ke vzdělání, slušnosti a schopnému a efektivnímu státnictví.



Zjevně je nutno učinit závěr ze zoufalého šikanování černošských hráčů anglického týmu. Zjevně v Anglii existuje skupina lidí, kterou je nutno identifikovat, kritizovat a - pokud je náhle neosvítí nějaká božská jiskra poznání - přesvědčit, aby sakra už drželi hubu.



Argument, že firmy provozující sociální sítě nedokáží tuhle verbální šikanu odstraňovat je směšný. Ty sítě, to je jejich majetek, to jsou jejich kódy. Nemluvě o algoritmech. Náctiletý brigádník by býval v neděli večer odstrani ty rasistické útoky z účtů těchto hráčů prostřednictvím svého chytrého telefonu a knoflíku Delete. Jediné, čeho je zapotřebí, je skutečná vůle to udělat. To je krok číslo jedna.



Krok číslo dvě, velmi dlouhý a podrobný krok, je provést kompletní a poctivou inventuru země, kde je rasismus a primitivní chování bez šarmu se pro tolik lidí stalo naprosto normálním.



Pokud bude fotbal řízen špatně, pokud budou v jeho čele stát lidé, jimž je to jedno, stane se ohniskem pro shromažďování omezených fanatiků, místem, kde budou tyhle postoje a názory dál hnít a tvrdnout. Tentokrát by měla vylézt z ostudou na světlo celá země a začít uvažovat nad tím, co sakra se to s ní stalo.



