Kterak česká politická reprezentace kriminálně podceňuje klimatickou krizi a přechod na obnovitelné zdroje

19. 7. 2021 / Daniel Veselý

- Čeští politikové se vůči klimatickému balíčku EK ve velké míře staví skepticky

- Klimatické cíle s touto politickou reprezentací ČR nemůže nikdy splnit

Přestože se naše politická scéna zaklíná obrovskými výdaji, jejich návrhy by z ČR uskutečnily nekonkurenceschopný průmyslový skanzen.











Když v pátečních Událostech, komentářích ministr životního prostředí (sic) Richard Brabec za ANO a ekonomický expert ODS (sic) Jan Skopeček diskutovali o ekologickém balíčku Evropské komise, divák mohl nabýt klamného dojmu, že Česká republika je neotřesitelnou průmyslovou velmocí, jíž se klimatické krize prostě netýká. Je to ale o to horší, že skepsi vůči mírné klimatické agendě EU vyjadřuje téměř celá naše politická reprezentace. ČR je pravděpodobně ostrovem v oceánu nikoho, kterému se klimatická pohroma vyhne širokým obloukem, a to zrovna v době, kdy sousední Německo zažívá tisíciletou povodeň umocněnou pozvolným rozvratem klimatu .

Ekologický balíček EK obsahuje kupříkladu požadavek na výrobu 40 procent energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 či ukončení výroby automobilů poháněných benzínem do roku 2035. Na české politické představitele však tyto požadavky působí jako rudý had na býka – což v první řadě ilustrují dinosauří – a v pravdě hloupá – stanoviska premiéra Andreje Babiše. ČR sobecky žádá zachování energetického mixu, včetně jaderné energie a zemního plynu, a tvrdohlavě vzkazuje Bruselu, aby nám laskavě nerušil kruhy.

Ministr Brabec se v Událostech, komentářích vymlouval na nevyhovující geografickou polohu ČR nebo na krach s fotovoltaikou, zatímco Skopeček připomněl, že jsme jednou z nejprůmyslovějších ekonomik světa, takže na nějaké nerealistické klimatické cíle EU můžeme v klidu zapomenout. Postupný přechod na obnovitelné zdroje je navíc závažnou komplikací, neboť se prý citelně dotkne peněženky každého z nás. Co na tom, že je obnovitelná energie čím dál tím levnější (v uplynulé dekádě se cena nových fotovoltaických projektů snížila o 82 procent) a tento trend bude v následujících letech pokračovat.



Moderátor pořadu Jakub Železný však tento a další nesmysly nedokázal uvést na pravou míru, což je tradiční slabina českých novinářů. Ostatně Česká televize – co se klimatické krize týče – notně pokulhává za předními světovými médii, neboť ta o hrozivých povodních v Německu a Beneluxu systematicky informují v souvislosti s antropogenním globálním ohříváním. Kupříkladu ve čtvrtečních Událostech, komentářích věnovaných povodním v Německu se tlachalo o lovcích bouřek, a nikoliv o podstatných věcech.

Oba politikové se – podobně jako celá tuzemská politická obec – naivně upínají k jádru, přestože provoz jaderných elektráren se v blízké budoucnosti jednoduše nevyplatí. Třeba Německo a Francie se už nyní k jádru obracejí zády. „Zelené nesmysly“ – to jest nezbytná transformace globální energetiky, pokud nechceme na planetě zabít vše živé – by se prostě u nás zavádět neměly, přisadil si Skopeček, který v dresu OSD „hájí svobodu jednotlivce a tržní ekonomiku před všeobjímajícím a všeregulujícím státem“.

Požadavek EK na zrušení výroby klasických automobilů do roku 2035 vyvolává na tuzemské politické scéně nelíčené zděšení: lidé si přece nebudou moci dovolit takový přepych, jako je elektromobil, a namísto toho budou i nadále brázdit silnice ve starých vozidlech a zatěžovat tak životní prostředí, hřímá za souhlasného přikyvování ministra Brabce neoliberální pohrobek Skopeček. Požadavek EK je tudíž neracionálním výmyslem. Podle výzkumné agentury BloombergNEF mapující globální komunitní trhy budou náklady na výrobu elektromobilů a elektrododávek v roce 2027 nižší než náklady na výrobu konvenčních vozidel, tedy o celých osm let dříve než jejich plánovaná odstávka v režii Evropské komise.

Čeští politikové žijí v naprostém bludu, když se domnívají, že je někdo v Evropské unii může považovat za příčetné. Ono neustále zaklínání se finanční zátěží a předstíraná starost o pracovní místa a peněženky daňových poplatníků je mlácením prázdné slámy: pokud se zpátečnické návrhy našich politických představitelů budou realizovat; Česká republika by tak nenávratně přišla o svou konkurenceschopnost a stala by se průmyslovým skanzenem, zatímco by okolní svět podstupoval nevyhnutelnou energetickou transformaci.

