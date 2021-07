Jihoafrická republika: Zumovi to nesmí projít

21. 7. 2021



Nepokoje v JAR po zatčení exprezidenta Zumy mohou skončit diskreditací justice i policie a atmosférou naprosté beztrestnosti, pokud se bývalému politikovi podaří vyhnout se trestu.

Uvěznění exprezidenta se stalo katalyzátorem nepokojů, ale jejich příčiny působily už dávno předtím. A pokud Zumovi projde, co udělal, ještě se to zhorší, napsal Mcebisi Ndletyana.

Chaos posledních několika dní je připomínkou nebezpečí, s nímž Jižní Afrika žije, stejně jako znamením znetvoření jejích institucí vymáhání práva.

Nebezpečí plyne z odkladu splnění slibu "lepšího života pro všechny", který dal vládnoucí Africký národní kongres (ANC) na konci apartheidu v roce 1994. Krize vynucování práva vznikla z postranního motivu vyhýbání se zodpovědnosti. Chudí se budou mít hůře. Bandité doufají, že státní instituce budou příliš oslabené, než aby jim sebraly kořist a uvrhly je do vězení.

Jižní Afrika dosáhla tohoto bodu po selhání příznivců bývalého prezidenta Jacoba Zumy, jimž se nepodařilo zabránit jeho uvěznění. Ve čtvrtek nastoupil patnáctiměsíční trest odnětí svobody za pohrdání soudem. Následné nepokoje nebyly nevyhnutelné, ale spíše šlo o kalkulovanou strategii - říkejme tomu "plán B". Zapálení Zumovi přívrženci doufali, že jejich hrozby násilím zastraší policii a ta exprezidenta nezatkne, což by přinutilo úřady hledat uspořádání, které by ho udrželo mimo celu.

Jakmile byl Zuma zatčen, plán se posunul k vyvolávání bezzákonného stavu. Záměrem je způsobit dostatečné škody na majetku a zdrojích živobytí a vyvolat strach z rozsáhlých ztrát na životech, aby úřady litovaly rozhodnutí uskutečnit Zumovo uvěznění.

Rabování a násilí není ničím nečekaným v zemi s tím typem sociálních chorob, jakým trpí JAR. Například 43 % lidí ve věku 15-65 let nemůže najít práci. Zhruba dvě třetiny nezaměstnaných je mladších 34 let, mnozí z nich předčasně odešli ze škol s minimálními dovednostmi, které by mohli na trhu prodat. Tváří v tvář neradostným vyhlídkám a když mají máloco na práci, mnozí z nezaměstnatelných mladých lidí propadli drogám a kriminalitě. Zneužívání drog se nedávno stalo nejvážnějším problémem jihoafrické mládeže.

To co se nyní děje také nemůže překvapovat vzhledem k mizerné viditelnosti policie. Někteří byli povzbuzeni policejní absencí. Mezi nimi mnozí hladovějící v jihoafrické společnosti, kteří se rozhodli připojit se k loupení, povzbuzeni nepravděpodobností zatčení v tomto klimatu.

Toto je sociální deprivace, které Zumovi oddaní příznivci úspěšně využívají. Nelze ani vyloučit možnost, že tyto davy byly k loupení povzbuzovány, nebo sváženy autobusy. Pro lídry ANC není ničím neobvyklým sáhnout k pomoci do podsvětí, včetně vražd svých vlastních soudruhů. Pokud je tomu tak, cílem není jen ničení a vyvolání strachu z útoků davu. Zumovi stoupenci se nadále soustředí na osvobození předmětu svého kultu. Z chaosu viní justici a tvrdí, že právníci přijali nezodpovědné rozhodnutí. Jejich cílem je zdiskreditovat justici, aby ospravedlnili dohodu, která by Zumovi umožnila vyhnout se trestu.



