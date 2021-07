Brazílie: Armádní důstojník odpovědný za domorodce z Amazonie se vyjádřil, že izolované indiány vypálí

24. 7. 2021 / Fabiano Golgo

Křesťanský fundamentalistický autokrat brazilský prezident Jair Bolsonaro jmenoval vojáky do vedení dříve respektované organizace FUNAI, vládní instituce, která se po celá desetiletí stará o původní národy Amazonie. Dříve ji řídili antropologové a odborníci na indiánské kmeny, nyní ji řídí armádní důstojníci. Vyšla najevo nahrávka z 23. června, na níž koordinátor FUNAI pro oblast Vale do Javali, poručík Henry Charlles, jasně varuje, že podpoří tajnou akci uprostřed džungle, kdy „my ty izolované indiány vypálíme“. Křesťanský fundamentalistický autokrat brazilský prezident Jair Bolsonaro jmenoval vojáky do vedení dříve respektované organizace FUNAI, vládní instituce, která se po celá desetiletí stará o původní národy Amazonie. Dříve ji řídili antropologové a odborníci na indiánské kmeny, nyní ji řídí armádní důstojníci. Vyšla najevo nahrávka z 23. června, na níž koordinátor FUNAI pro oblast Vale do Javali, poručík Henry Charlles, jasně varuje, že podpoří tajnou akci uprostřed džungle, kdy „my ty izolované indiány vypálíme“.



Mluví o 107 kmenech ukrytých v amazonském deštném pralese, které nikdy nebyly v kontaktu s neindiány. Předpokládá se, že nejméně 37 těchto kmenů vůbec neví, že existují jiné rasy. Žijí tisíce let bez kontaktu s jinými etniky. Tyto kmeny mají každý asi 30 až 50 lidí, což je celkem asi 4 tisíce osob.



Poté, co pentekontalistické evangelikálské skupiny dostaly od Bolsonara zelenou, aby se pokusily tyto indiány kontaktovat, aby jim „přinesly Krista“, tři z těchto skupin izolovaných indiánů, pravděpodobně pod vlivem skutečnosti, že zjistily, že existují i jiné druhy lidských bytostí, se odvážily mimo své území a zvědavě zkoumaly některé urbanizované kmeny, což vyvolalo strach v důsledku jejich hrubého a invazivního chování. Byly jim ukradeny některé osobní věci a jedna žena byla odvezena asi 1 km do džungle a připoutána ke stromu jako trest za to, že křičela. Poručík tvrdí, že reagoval proti těmto nájezdům.



Na nahrávce říká Charlles říká, že tyto kmeny najde prostřednictvím nové satelitní technologie používané k pozorováni požárů v Amazonii a že „snadným řešením je zapálit prales a nechat tyhle primitivy shořet spolu se stromy“.



Jaká byla Bolsonarova reakce? Pochválil poručíka jako „vlastence a dobrého křesťana“ a varoval, že izolovaní indiáni jsou fetišem levice. Důstojník nebyl oodvolán ze své funkce.



Bolsonarova plánovaná genocida indiánů je v plném proudu. Dokonce i poté, co Nejvyšší soud nařídil ozbrojeným silám chránit kmen, který byl napaden bombami zlatokopů, i jiný kmen, kde byly unášeny a znásilňovány malé holčičky nelegálními dřevorubci, armáda to prostě ignorovala. Armáda otevřeně chrání nelegální dřevorubce a zlatokopy, útočí na indiány, kteří se snaží blokovat říční cesty, a nechává zločince používat k přepravě věcí ukradených od indiánů vojenskou infrastrukturu.

