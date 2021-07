Británie: Lékaři varují před rostoucími počty neočkovaných mladých lidí na jipkách, nakažených covidem

- Stále větší počet mladých lidí v Británii je hospitalizován s koronavirem a stále větší počty končí na jednotkách intenzivní péče. Lékaři apelují na mladé lidi, aby "zbytečně netrpěli" a nechali se očkovat. Třetina mladých Britů ve věku od 18 do 29 let dosud nebyla očkována ani jednou vakcínou, ze všech dospělých Britů je to jen jedna desetina.konstatovala dr. Samantha Batt-Rawden, vysoká pracovnice britského státního zdravotnictví a pokračovala:Profesor Adam Finn z University of Bristol uvedl, že tam mají téměř 200 hospitalizovaných osob a průměrný věk je 40. Řekl dále: "Máme na jipkách lidi pod třicet a také potřebují intenzivní kyslíkovou terapii. Tahle nemoc není u mladých dospělých vždycky lehká. Máme tu mladé lidi, kteří jsou v tuto chvíli vážně nemocní, a je dobrým důvodem nechat se očkovat. Vakcíny nejenže omezují riziko infekce, ale i její šíření." V Británii v důsledku očkování se nákaza nyní šíří mezi mladými lidmi, počet nakažených ve věku 16-24 je šestkrát vyšší než ve věkové kategorii 50-69. ZDE