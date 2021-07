Průběžné zpravodajství:

"Už je příliš pozdě." Umírající američtí pacienti úpěnlivě prosí o očkování proti covidu

23. 7. 2021

- Nejméně 99 procent všech Američanů, kteří za posledního půlroku zemřeli na covid, nebylo očkováno, konstatuje ředitelka amerických Středisek pro převenci a zvládání nemocí (CDC) dr. Rochelle Walensky. To, co Spojené státy nyní nazývají "pandemií neočkovaných osob", se odehrává bolestným způsobem, protože si mnozí uvědomují až příliš pozdě, že se měli nechat očkovat, zatímco trpí v nemocnici uprostřed vlny nových nákaz covidem, způsobené rozšířením varianty delta v USA. V republikánských státech se očkování velmi zpomalilo, například v Alabamě bylo plně očkováno jen 33 procent obyvatel, přestože v USA už na covid zemřelo více neež 610 000 lidí.



- EU uvádí, že 200 milionů Evropanů bylo plně očkováno, je to více než polovina dospělého obyvatelstva, ale stále nebylo dosaženo letního cíle 70 procent očkovaných. Evropské státy přitom darovaly jen absolutně minimální množství vakcín chudým zemím.



- Vakcína firmy Johnson & Johnson je daleko méně efektivní proti variantám delta a lambda, než byla proti původní variantě, konstatuje nová studie.



- Počet plně očkovaných lidí v nemocnicích poroste, ale to neznamená, že vakcíny nefungují. Vakcíny nejsou dokonalým štítem. Zpomalují šíření viru, brání onemocnění a snižují riziko úmrtí. Pandemii ale neukončí. V nadcházejících měsících skončí mnoho tisíc lidí v nemocnicích, i mnozí plně očkovaní. Vakcína Astra Zeneca má 92 procentní a vakcína Pfizer 96 procentní efektivitu proti hospitalizaci nakažené osoby. I když bude očkována převážná většina obyvatelstva, v několika málo procentech vakcíny nefungují a při očkování milionů to bude znamenat tisíce lidí v nemocnicích. Počet hospitalizací bude daleko nižší, než kdyby se neočkovalo, ale v nemocnicích skončí i mnozí, kteří bylo plně očkováni. Z 257 úmrtí v Británii na variantu delta od února do konce června 2021 zemřely jen dvě plně očkované osoby z 26 mrtvých pod padesát let. Z 231 úmrtí lidí starších 50 let jich bylo 116 plně očkováno. ZDE



- Německé lékárny přestaly vydávat digitální osvědčení o vakcinaci proti covidu poté, co hackeři vytvořili falešná potvrzení.



- Bílý dům konstatoval, že rozhodnutí Číny odmítnout požadavek Světové zdravotnické organizace na druhou fázi vyšetřování vzniku pandemie, která by se více zaměřila na možnost úniku koronaviru z laboratoře, je "neodpovědné a nebezpečné".





- Mexiko ve čtvrtek registrovalo 16 244 nových nákaz, nejvyšší denní nárůst od ledna 2021, a 419 dalších denních mrtvých. V Mexiku dosud na covid zemřelo 237 626 osob.









