Elitě to konečně došlo...

23. 7. 2021

čas čtení < 1 minuta

The Economist: Nikde bezpečné místo. Třístupňová budoucnost.

Ekonom Paul Mason: Tohle je titulní strana nadcházejícího vydání Economistu. Konečně to elitě došlo. Pravděpodobně příliš pozdě a zcela určitě bez jakéhokoliv pochopení, že problémem je 250 let starý společenský systém... Ale...

The Economist's upcoming front cover: finally the elite gets it. Probably too late and certainly without any cognisance that the problem is a 250 year old social system ... but. 👏 pic.twitter.com/uDHswJ8Kra