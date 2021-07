Konec demokracie v Británii: Johnson chce kriminalizovat whistleblowery

25. 7. 2021

"Není rozdílu mezi špionáží a prozrazením státního tajemství ve veřejném zájmu"



Novináři se plným právem obávají nového zákona o státních tajemstvích, který navrhuje Boris Johnson



Mnozí předpovídali, že brexit v Británii povede k omezení demokracie. Už se to děje



Boris Johnson je bývalý novinář, který chce posílat novináře v Británii do vězení. Chce poskytnout soudům pravomoc uvěznit kohokoliv, kdo odhalí zneužívání státní moci. Boris Johnson nyní vyhrožuje, že bude cenzurovat a věznit tak jako Vladimír Putin, píše Nick Cohen.



Johnson zaměřuje své útoky na všechny cíle: na státní úředníky, na policisty, na tisk, na rozhlas a televizi a na každého občana, který odhalí to, co jeho vláda chce utajovat.



Johnsonovo ministerstvo vnitra plánuje "zmodernizovat" britský Zákon o oficiálních státních tajemstvích. Jde o modernizaci v tom smyslu, v němž je moderní Putinův Kreml nebo Čínská komunistická strana. Johnson se přizpůsobuje světu, v němž státy všude budou považovat požadavek, aby se politikové zodpovídali z toho, co dělají, za zradu.



Johnson rozhodl, že zruší právo na obhajobu zveřejnění utajovaných informací veřejným zájmem. Žádný činitel ani reportér neunikne věznění tím, že bude poukazovat na to, že odhalili zneužívání státní moci. Johnson chce také zrušit právní ustanovení, podle něhož dosud musela vláda dokazovat, že zveřejnění utajované informace Británii poškodilo.



Je možné, že prozrazení informace bylo ve veřejném zájmu. Je možné, že bezpečnost státu to prozrazení neohrozilo. Jak zdroj, tak reportér budou vinní.



Pro jednou v historii říká britské ministerstvo vnitra naplno, co si myslí: "Nemyslíme si, že v podstatě existuje rozdíl v závažnosti mezi špionáží a nejzávažnějším prozrazením utajovaných informací," konstatuje. Cizí agent a domácí reportér jsou potenciálně stejnou hrozbou.



Každé zveřejnění státních informací z neoficiálního zdroje bude mít potenciál stát se trestným činem. Stát bude mít politickou moc rozhodovat, které novináře stíhat.



Johnsonova vláda útočí na všechny, kdo by chtěli oslavit jeho moc, od BBC až po soudnictví. Ale toto posílení policejních pravomocí je něčím víc než rozhodnutím osoby chtivé moci vyhnout se povinnosti zodpovídat se ze svých čínů. Johnson je větší podivín, než si mnozí uvědomují, má psychologickou potřebu lidi utlačovat. I pravicový tisk jako Daily Mail a The Sun to cítí a nenechávají to projít. Odsoudily Johnsona za "kriminalizaci novinářské práce ve veřejném zájmu" a za "zacházení s novináři jako se zahraničními špiony".



Touha narcistního Johnsona ochránit se před kritikou jde pěkně ruku v ruce s touhou nenapadnutelné byrokracie skrýt se před povinností zodpovídat se z toho, co dělá.



