Po půl roce klesá účinnost vakcíny Pfizer/BioNTech z 96 procent na 84 procenta

29. 7. 2021

- Po půl roce klesá účinnost vakcíny Pfizer/BioNTech z 96 procent na 84 procenta. Bylo to zjištěno analýzou více než 44 000 lidí. Vědci zjistili, že účinnost této vakcíny při zabránění infekci, která by způsobovala i jen mírné příznaky klesá o 6 procent každé dva měsíce po očkování.





- Myanmar by se mohl stát superšiřitelským státem koronaviru, varuje speciální odborník OSN pro tuto zemi. Apeluje na Radu bezpečnosti OSN, aby požadovala příměří. V důsledku hluboké politické a hospodářské krize způsobené únorovým vojenským pučem se zastavil očkovací program i testování a vládní nemocnice v podstatě nefungují. Lékaři, kteří stojí v čele stávek proti vojenské juntě a odmítají pracovat ve státních nemocnicích musejí léčit pacienty tajně, neboť čelí trvalé hrozbě násilí od armády nebo zatčení. ZDE

- Ředitelka amerických Center pro zvládání chorob a ochranu před nimi (CDC) Rochelle Walensky vysvětlila, proč by od nynějška měli i plně očkovaní Američané nosit v místnostech roušky. Upozornila, že z nových vědeckých poznatků v posledních dnech vyplývá, že v některých případech byli novými mutacemi koronaviru nakaženi i plně očkovaní jedinci.

- Británie ruší karanténu pro plně očkované turisty cestující z USA a z EU. Labouristická opozice a lékařští odborníci varují, že v zemi tím vláda riskuje "spoušť koronavirových variant". ZDE



- Počet denních nákaz v Británii od předchozího dne stoupl o 4000 a ukončil tím sedm dní, kdy nákazy klesaly. Počet denních úmrtí v Británii poklesl o 40 na 91 denních mrtvých apočet hospitalizací stále stoupá, i když pomaleji, stoupl na 6021. Celkem bylo v Británii ve středu nově nakaženo 27 734 osob, což je vůči témuž dnu před týdnem pokles o 16 370 případů.



- Francie zavádí od 9. srpna kontroverzní nové zákony, podle nichž se Francouzi budou muset před návštěvou kavárny, před vstupem do letadla či před cestou meziměstským vlakem prokazovat zdravotním pasem. Tyto zákony, které parlament tento týden schválil, vyvolaly ve Francii hromadné protesty, avšak vláda je rozhodnuta je vynucovat. Platný zdravotní pas je vydáván plně očkovaným občanům, občanům s negativním testem či nedávným vyléčením z covidu. Zákon také ustanovil, že očkování je povinné pro zdravotníky a pracovníky pečovatelských institucí.



- Británie dodá tento týden 9 milionů vakcín do chudých zemí. Aktivisté za očkování však poukazují na to, že je to "ostudně nedostatečné" a obviňují Británii, že spolu s Německem blokuje zrušení autorských práv pro covidové vakcíny a léky.





- Děti v Izraeli ve věku od 5 do 11 let, ohrožené rizikem vážné choroby či smrti mohou být od 1. srpna očkovány proti covidu.









