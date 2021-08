Turisty zachraňovala z hořících letovisek u Středozemního moře flotila lodí

1. 8. 2021

čas čtení 2 minuty





Šest lidí zemřelo v důsledku divokých požárů v Turecku, v Itálii a v Řecku, kde stoupla teplota nad 40 stupňů Celsia. V Grónsku stoupla teplota neobvykle na 19,8 stupňů Celsia a roztálo tam za jediný den 8,5 miliard tun ledu.



Turisti museli být evakuováni záchrannými čluny z přímořských letovisek v Turecku, poté, co lesní požary ohrozily hotely v letovisku u Egejského moře v městě Bodrum. Šest lidí zemřelo a dalších 500 vyžadovalo ošetření v nemocnici ve středomořských městech v Turecku v důsledku zranění požáry, které zuří v Turecku od středy, ničí lesy a některé osady a ohrožují vesnice a turistická letoviska.

Většina jihovýchodní Evropy je postižena vážnou vlnou veder, v některých oblastech stoupla teplota nad 40 stupňů Celsia. Divoké požáry vznikly i v Řecku a v Itálii. Čtyři vesnice byly evakuovány v horách nedaleko města Patras v západním Řecku zatímco na Sicílii muselo být zachráněno z letoviska nedaleko Catanie asi 150 osob.



V Turecku muselo být evakuováno více než 100 ruských turistů z města Bodrum a byli převedeni do jiných hotelů. Na jednom videu v Bodrumu, natočeném z moře, je muž pomáhající s evakuacemi ohromen rychlostí požáru a říká: "Tohle je neuvěřitelné, neuvěřitelné. Jak je možné, že se požár za posledních pět minut tak rozšířil?"



91 ze 101 požárů v Turecku bylo podle tureckých úřadů zvládnuto.



Podrobnosti v angličtině ZDE



Grónsko, kde má být i v létě pod nulou, a má tam být led a sníh, dosáhla ve středu tento týden teplota 19,8 stupňů Celsia a v úterý tam roztálo 8,5 miliard tun ledu, vzniklo tolik vody, že by to pokrylo celou Floridu do výše asi pěti centimetrů. ZDE

