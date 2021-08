Je policajt víc než občan?

4. 8. 2021 / František Řezáč

Z neděle na pondělí příbramští strážníci řešili konflikt mezi čtyřmi lidmi v obci Březnice. Při zadržení jeden muž upadl do bezvědomí a v nemocnici následně zemřel. Příčinu úmrtí vyšetřuje policie… (Která policie, zpráva nesděluje, takže si můžeme myslet, že policie vyšetřuje policii...)

Strážníci do Březnice přijeli kolem druhé hodiny ráno na oznámení, že se na pouti poprali čtyři lidé. Hlídka při zákroku použila slzný sprej, ale jeden ze zadržených upadl do bezvědomí… Tolik zpráva pondělní středočeské lokálky iDNES.cz 3.srpna t.r.





Není to první případ v těchto dnech. Pozornost, taktéž v Britských listech, vzbudil případ úmrtí pana Stanislava Tomáše v Teplicích https://blisty.cz/art/104664-proc-se-nevysetruje-policejni-smrt-stanislava-tomase-v-teplicich.html

To hlavní, o co by mělo jít, není to, kdo byl usmrcen, ale proč byl usmrcen. V těchto dnech byl schválen zákon o individuální obraně proti útoku i se zbraní.







A jak je to tedy v případě, že proti jednotlivci, jakkoli opilému, jakkoli zdrogovanému, jakkoli vyhlížejícímu zakročí ve zřejmé převaze skupina policistů údery obušku, nacvičenými chvaty či slzným sprejem, aniž by si byla vědoma možných následků? Třeba proto, že ten člověk je nemocný? Jaké instrukce policisté mají, jaké jsou pro takové případy předpisy, které by se měli učit nazpaměť, tak jako kdysi my vojáci? Porušení takových pravidel, například ve strážní službě, se trestalo i vězením.







Kdysi bývalo podmínkou pro přijetí do služby u SNB (tehdejší policie) absolvování vojenské základní služby. Může nám to někdo sdělit, vysvětlit, zdali platí stejná pravidla pro bránícího se občana, jako pro zasahujícího policistu? Co by na to řekli psychologové, kteří (snad?) hodnotí charaktery a schopnosti osob, které se ucházejí o toto zaměstnání?







Povalit nemocného člověka, kleknout mu na krk, stříknout mu do obličeje chemikálii, je to opravdu tak snadné? A vykrucovat se za pomoci kontrolních orgánů z odpovědnosti, když on nám, je nám opravdu líto, umře?





Je vám to lhostejné? V „Česku“ většině asi ANO. Stačí se odvrátit a jít dál.





Kam..?









