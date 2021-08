Mezitím v Absurdistánu 187:

I polská policie beztrestně zabíjí lidi, jako česká...

10. 8. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 7 minut

- Podle prezidenta Dudy je prý polská policie profesionální, protože "během stávek žen nikdo nezemřel".



- Ovšem v Lubinu policie usmrtila narkomana zakleknutím na jeho zátylek.

- Za vraždu muže ve Vratislavi dostali polští policisté nakonec trest 2 a 2 a půl roku vězení.





Letos před nedávnem chválil prezident Duda práci polské policie během stávky žen. Policie se podle něj chová výjimečně profesionálně, protože během "nepokojů" (jak loni nazýval stávky žen) „nikdo nezemřel“. Tvrdí, že pokud nikdo není zraněn, znamená to, že chování policie je perfektní.



Nezávislá média dokazují, že to není pravda. Portál Oko.press nedávno zveřejnil celou sérii článků o policejní brutalitě vůči ženám: zlomeniny kostí, zlomený nos, poškozená páteř - to je mnoho zraněná způsobených policejní brutalitou. Navzdory tomu žádní policisté nebyli nuceni se zodpovídat ze svých činů, protože jejich nadřízení nebo státní zástupci na jejich činech nenašli nic špatného, ​​což demonstranti interpretují jako policii, která se jim doslova vysmívá. Bohužel již nebude možné předstírat, že je vše v pořádku.







V Lubinu se tři policisté pokusili zadržet muže pod vlivem drog. Děsivým napodobením vraždy George Floyda mu zaklekli na zátylek - když se přestal hýbat, fackovali ho na tváři a když oživl, zaklekli na něj znovu. Všechno se to stalo před matkou tohoto muže, která přivolala policii na pomoc - nedokázala svého syna zvládnout, byl po mnoho let závislý na drogách, a doufala, že ho policie zkrotí a bezpečně doveze do psychiatrické léčebny. Místo toho třicet minut s hrůzou sledovala, jak policie mučí jejího syna, a když se to pokusila natočit mobilem, policie jí násilím vzala telefon:

Veřejnost přestává důvěřovat policii, která je běžně vnímána jako ozbrojená síla vládnoucí strany, která požívá dalekosáhlé ochrany - a to z dobrého důvodu. Poté, co policisté ve Vratislavi před 5 lety umučili zadrženého muže k smrti elektrickým paralyzátorem (více o tomn ZDE ), vrahové dostali vládni ochranu a vyšetřování bylo očividně sabotováno ( nedávný rozhovor s rodiči oběti přinesl v tomto případě nové informace ) a jen veřejné pobouření a tlak médií vyústily v to, že byli vrahové postaveni před soud, ačkoli si mnozí myslí, že tresty 2 až 2,5 roku vězení, které dostali, jsou na tak brutální zločin příliš mírné. Zdá se, že jejich kolegy neodstrašil ani tento jejich osud, protože se objevilo několik dopisů, které zadržené osoby přinesly na policejní stanici, když byl Stachowiak zabit, že se jim vyhrožovalo, že budou odvezeni do „Stachowiakovy komory“ - na záchod bez průmyslové kamery, kde byl umučen.Protože se jedná o další smrt zadržené osoby z rukou policie, kolem policejní stanice v Lubinu se shromáždil dav a požadoval odpovědi. Nikdo s nimi nebyl ochotný mluvit, takže atmosféra velmi rychle zhoustla, lidé začali házet na policejní budovu kamením a někdo podpálil popelnici. Policie reagovala také agresivně a celá situace přerostla v nepokoje v plném rozsahu. Policie musela přivézt další jednotky, byly vypáleny gumové projektily a na místo musela být přivezena dvě vodní děla. Na obou stranách bylo několik zraněných a asi 40 lidí bylo zatčeno.Jak se situace vyhrocovala, policie násilně z místa konfliktu odstranila novináře, přičemž zvláštní pozornost byla věnována reportérovi Oko.press, kterému nebylo ani dovoleno přijít později na tiskovou konferenci (pamatujete? Je to portál, který píše o policejní brutalitě). Protože kdo by potřeboval nezávislého novináře, už tak je dnes v Polsku dost médií kontrolovaných vládou.Problém však je, že poté, co místní média převzala vláda poté, co je koupil státem ovládaný ropný gigant Orlen (více o tom ZDE ), se jejich kvalita velmi rychle zhoršuje.například vydal úvodník nově jmenovaného zástupce redaktora, který kromě toho, že to byl naprosto chaotický a bezcenný text, obsahoval 39 chyb, včetně pravopisné chyby v příjmení autora. Není jasné, zda je to ta nová kvalita, kterou máme očekávat za řízení nového šéfa, anebo zda to byla sabotáž zaměstnanců nespokojených se svým novým šéfem - stranickým nominantem.Ale nová vládní média samozřejmě vydávají také dobré texty. Napříkladvydala velmi pěkného průvodce po vratislavských restauracích. Jediným problémem bylo - bylo to plagiát článku od populárního kulinářského bloggera. Redaktor listu se omluvil: „Tento materiál neměl být zveřejněn na naší stránce nyní a v této podobě“ - napsal.Ale možná kvalita publikace není problém, protože v ideálním světě strany PiS by média nezveřejňovala nic. Když vedoucí Nejvyššího kontrolního úřadu požádal parlament o odvolání svého náměstka poté, co ho obvinil ze sabotáže práce úřadu, pokud jde o odhalení zpronevěry finančních prostředků, které ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro odebral z fondu na podporu obětí, vládnoucí strana byla pobouřena. Ne, ne tím, že Ziobro krade peníze určené obětem trestných činů - to je veřejně známo již roky - ale tím, že se dostalo na veřejnost, že jejich člověk na Nejvyšším kontrolním úřadu se snaží to vyšetřování sabotovat.Když už mluvíme o zpronevěře, Ryszard Czarnecki, europoslanec strany PiS známý tím, že falešně požadoval z Evropského parlamentu cestovní diety ve výší více než 100 000 eur (více čtěte ZDE ), byl během nedávné olympiády v Tokiu spatřen v tamějším publiku. Ani obyvatelé Tokia nesměli sledovat soutěžení sportovců naživo, a přesto se Czarneckimu, šmejdovi ze země vzdálené přes půl zeměkoule, nějak podařilo dostat na stadion. Vyšetřovali to novináři a zjistili, že tam byl jako člen polského olympijského výboru. Výbor to potvrdil, ale rozhodl se neodpovědět na otázku, jaká přesně byla jeho role v Tokiu. Nemůžu se dočkat, až uvidím, kolik diet se Czarnecki pokusí nechat si vyplatit za tuto cestu. Vzhledem k tomu, že jeho množství najetých kilometrů cestováním do Bruselu zahrnovalo cesty z nejvzdálenější části Polska, v zimě, v kabrioletu sešrotovaném před několika lety, bude těžké to překonat. Ale protože víme, jak je nestydatý, tentokrát jeho formulář cestovních diet bude zřejmě argumentovat, že cestoval úzkorozchodným vlakem do Honolulu, tam přestoupil na vzducholoď Zeppelin, letěla do Tokia přes vzdálený ostrov Tristan da Cunha ...