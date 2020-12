Kaczyński posiluje svou moc nad polskými médii

Foto: Vratislav je proslulá častým vykolejením tramvají

Chcete-li porozumět, jak funguje polský stát a co to znamená podnikat v Polsku, stačí, abste si přečetli jen jedinou tuto zprávu: firma v městě Jaworzono požádala místní komunální úřad, aby odstranil díry v silnici, která vede k jejímu skladišti, protože je stav té silnice tak strašný, že tam kamiony nemohou dojíždět bezpečně. Městský komunální úřad reagoval, ať si tu silnici na vlastní náklady opraví firma sama. Firma odpověděla, že majetkem silnice je město a je jeho povinností tu silnici opravit, a pokud ji neopraví, firma bude město žalovat za škody způsobené jejím kamionům. A jak to město vyřešilo? Umístilo na tu silnici omezení rychlosti na 5 km/hod . Když jedete rychlostí 5 km/hod., své vozidlo nepoškodíte, a pokud se pokusíte jet rychleji, je to holt vaše vlastní chyba. Problém vyřešen.