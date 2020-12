Joe Biden v pondělním projevu ostře odsoudil Donalda Trumpa

15. 12. 2020





Těsně před tím, než americké volební kolegium potvrdilo jeho vítězství, Joe Biden v projevu ostře odsoudil Donalda Trumpa a vyhlásil, že "vůle lidu zvítězila".



Je načase "obrátit stránku", ohledně prezidentských voleb, které podrobily pevnost americké demokracie zatěžkávací zkoušce, řekl Joe Biden těsně před tím, než Havajské ostrovy schválily poslední čtyři hlasy volitelů volebního kolegia, takže došlo k mezníku, který v podstatě úplně zlikvidoval snahy Donalda Trumpa zvrátit výsledky voleb.

Biden pochválil prezidentské volby a to, co se v USA dělo letos po nich, jako "triumf americké demokracie a snad nejvíce ohromující projev občanské povinnosti, jakého jsme kdy byli v této zemi svědky". "Ukázalo se, že naše demokracie, na niž se útočilo, která byla zkoušena, jíž se vyhrožovalo, se projevila jako odolná, autentická a silná."Biden označil Trumpovy útoky na demokratické proces za "hanebné" a ostře také kritizoval republikány, kteří podpořili Trumpova nepodložená tvrzení o rozsáhlých volebních podvodech. Zvlášť jmenoval 17 generálních prokurátorů jednotlivých amerických států a 126 poslanců Kongresu, kteří, jak uvedl, se pokusili legitimizovat právní úsilí zlikvidovat desítky milionů volebních hlasů ve Wisconsinu, v Michiganu, v Pennsylvánii a v Georgii a "předat prezidentský úřad kandidátovi, který prohrál ve volebním kolegiu, prohrál co do počtu odevzdaných hlasů a prohrál ve všech státech, jejichž hlasy se oni pokoušeli zvrátit."Tito činitelé, řekl Biden, zaujali "tak extremní postavení, jakého jsme dosud nikdy nebyli svědky, postavení, které odmítlo respektovat vůli lidu, odmítlo respektovat zákonnost a odmítlo uznat naši ústavu".Trumpovi a jeho kampani bylo umožněno zpochybnit všechno, avšak byli odmítnuti i ve státech s republikánskými guvernéry a u soudů s republikánskými soudci.Biden poděkoval hrstce republikánských senátorů, kteří přijali hlasování volebního kolegia poté, co Bidenovo vítězství po dlouhé týdny zpochybňovali. Zdůraznil, že doufá, že "můžeme nyní pracovat společně pro dobro národa."Podrobnosti v angličtině ZDE