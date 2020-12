Podpořte lidi bez domova

Milí přátelé a příznivci,

už cítíte vánoční atmosféru? V obývacím pokoji voní cukroví a stromeček již čeká na balkoně na to, až bude nazdoben a zasypán dárky. Dětem svítí oči nedočkáním a všichni k sobě mají celkově blíže.

Jsou však mezi námi lidé, kteří již roky, někdy i desetiletí neví, co to Vánoce jsou. Neochutnají cukroví, nedostanou žádný dárek, ale hlavně nemají teplo domova- tito lidé totiž nemají žádný domov. A právě vánoční období a nadcházející období zimní, je pro ně jedno z nejtěžších.

Armáda spásy se snaží těmto lidem pomáhat celoročně a to v mnoha svých službách. Naši terénní pracovníci vyhledávají ohrožené lidi přímo na ulici a vyrážejí vstříc pomoci navzdory všem nepříznivým okolnostem. Tito lidé poté mohou najít přístřeší v našich noclehárnách a na denních centrech. V našich azylových domech pro matky s dětmi našlo domov mnoho maminek bezprostředně ohrožených chudobou a ztrátou bydlení a v naší ordinaci se paní doktorka neúnavně stará o ty, kteří by jinde péči nenašli.

Nezapomínáme na nikoho, kdo je v těžké životní situaci a budeme moc rádi, pokud se rozhodnete pomáhat spolu s námi a finančně podpoříte naši práci. Bez Vás, našich štědrých dárců, bychom rozhodně nemohli pomáhat tolik, jako dosud a za to Vám nesmírně děkujeme.

Přejeme Vám krásné Vánoce. Chci podpořit lidi bez domova P.S. Věděli jste, že i malá pozornost může přinést velkou radost? Posíláme Vám malý tip od fundraisingového oddělení Armády spásy: Zbyla Vám doma krabička nebo nepotřebný sáček? Změňte ho v „dobro sáček“. Naplňte ho jakýmkoliv dobrem a věnujte ho komukoli, kdo ho potřebuje a koho potěší. Došly Vám nápady? Posíláme Vám pár tipů, které se nám osobně moc líbí (a vejdou se do „dobrosáčku“). Vložte do sáčku teplé ponožky a podarujte člověka bez domova

Naplňte sáček vánočním cukrovím a věnujte ho osamělému seniorovi ve Vaší ulici

Naplňte sáček semínky a nasypte hladovým ptáčkům

Upečte domácí sušenky a podarujte milou paní prodavačku ve Vaší samoobsluze

Ušijte, či kupte veselou roušku a věnujte ji dětské sestřičce v okolí

Naplňte sáček výtvarnými potřebami a doneste ho do nejbližšího komunitního centra

Vložte do sáčku dobrý čaj, kávu a čokoládu a doneste ho do domova pro seniory

Kupte drobnost v hračkářství a podarujte chudé dítě v okolí

A nebo jednoduše a online podpořte naše programy Chci podpořit lidi bez domova