Mezitím v Absurdistánu 156:

Můžete být zaměstnán jako básník

23. 12. 2020 / Tomasz Oryński

Někteří lidé říkají, že vláda strany Právo a spravedlnost je přínosná jen pro členy PiS, kteří tak mohou dostat výhodná pracovní místa nebo lukrativní kontrakt. Případ Adama Hofmana dokazuje, že to není pravda. Poté, co ho vyhodili ze strany Právo a spravedlnost za to, že spáchal podvod, protože falešně zažádal o proplacení cestovních nákladů, vede se mu velmi dobře. Aniž by v daném oboru měl jakoukoliv zkušenost, Adam Hofman řídí PR firmu, která vydělává obrovské peníze důvěrným lobbováním a provozováním farem trollů, kteří šíří dezinformace s cílem ovlivnit veřejné mínění směrem k názorům, které jsou užitečné pro velké firmy jako Coca Cola, která se obávala nové daně z cukru, kterou navrhovala strana Právo a spravedlnost. Vlastně se musím omluvit, vidím teď, jak vzhledem k tomu, že byl Adam Hofman původně ze strany PiS, zřejmě má relevantní zkušenosti jak uzavírat pochybné dohody se svými kumpány a jak provozovat farmy trollů.

0