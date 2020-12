Jak série chyb britské vlády pomohla koronaviru k mutaci

23. 12. 2020





Během první vlny koronaviru v Británii zdůrazňovalo mnoho vědců, včetně mne, že vláda musí realizovat strategii "maximálního potlačení" nákazy, neboli "nulového covidu". Jedním z mnoha důvodů pro tuto strategii bylo zabránit tomu, aby se uskutečnila evoluce viru. Když dovolíte viru, aby se šířil, aby trávil čas v různých hostitelích, vyvíjí se a vytváří nové kmeny. Vědci nyní identifikovali nový, zmutovaný kmen koronaviru, který má 17 změn ve svých genetických sekvencích, včetně změn v bílkovině bodce, který umožňuje viru vstupovat do našich buněk, píše profesor Anthony Costello.

Navzdory těmto varováním bylo strategií britské vlády šíření viru jen zpomalovat a zmírnit tlak na zdravotnictví. Cílem vlády nikdy nebylo virus úplně eliminovat. Už 13. března 2020 bylo zaznamenáno v zápisu Vědecké poradní skupiny pro krize (SAGE), že "opatření, jejichž cílem je úplně potlačit šíření covidu-19, by způsobila druhý vrchol pandemie". Poradci varovali, že země jako Čína, kde se virus už silně potlačuje, "zažijí druhou vlnu infekce, jakmile budou omezení uvolněna". Namísto eliminování viru, zdálo se být logické, Británie se bude muset naučit s ním žít.O devět měsíců později zaznamenaly Čínaa Jižní Koreamrtvých na milion obyvatel. V kontrastu proti tomu zaznamenala Britániemrtvých na milion obyvatel (pozn. red.: v ČR je toto číslo zhruba stejné).Vědci očekávali, že virus, který způsobuje covid-19, bude realizovat jen jednu až dvě mutace měsíčně - avšak vzhledem k tomu, že nyní jsou podle odhadů v Británii koronavirem nakaženy 2 miliony lidí, virus má teď mnoho dalších příležitostí mutovat. Nový kmen koronaviru zřejmě zrychluje jeho šíření. Mnoho lidí se ptá, zda to ovlivni účinnost očkovacího programu - ale to je něco, co zřejmě vědci budou schopni opravit relativně rychle, prostě opravením kódu RNA nových vakcín. Není dosud známo, zda nová varianta viru mění vážnost nákazy covidem-19 u nakažených osob.Jisté ale je, že čím větší je počet lidí, kteří jsou nakaženi, tím větší šanci má virus k tomu, aby se vyvíjel. Britská vláda se právem obává, že zvýšení počtu případů v jižní Anglii, kde je míra nákazy znepokojivě vysoká, se rozšíří po celé země a členské země EU zakázaly cestování a dopravu zboží ve snaze zabránit šíření tohoto kmenu koronaviru. Opatření proti šíření covidu jsou stejná jako dosud: omezení setkávání domácností, sociální distancování, zákaz cestování, rychlé testování, trasování a karanténa, roušky, mytí rukou a práce z domova. Prioritou vlády by mělo být co nejvíce zrychlit očkování a nabídnout řádnou podporu lidem postiženým lockdownem a karanténou.Avšak tento vývoj nebyl nevyhnutelný. Z nedávného rychlého zvýšení počtu nákaz nelze vinit jen mutující virus: vládní chaos při zvládání pandemie znamenal, že bylo nakaženo daleko více lidí, což vytvořilo podmínky pro vznik mutací.Selhání britské vlády je obrovské množství. Zavedení uzamčení země jen o týden dříve letos na jaře by bývalo znamenalo, že by bývala zemřela jen polovina dosavadních mrtvých. Ministři vyplýtvali miliardy liber pro soukromé firmy, které měly vytvořit testovací a trasovací systém, který podle vládních slov měl být "nejlepší na světě". Vláda nebyla schopna zaznamenávat, zda lidé skutečně dodržují karanténu a lidem v karanténě doma neposkytovala skoro žádnou finanční podporu.Špatné zvládnutí koronavirové nákazy zvýšilo sílu infekce a umožnilo, aby došlo k většímu počtu mutací. Nejenže uzamčení země způsobilo řadu ekonomických škod, avšak Británie nyní byla vlastně mezinárodním společenstvím uvržena do karantény. Johnsonovo trvalé váhání, odklady a neschopnost činit nepopulární rozhodnutí způsobily, že má Británie skoro nejvyšší počet mrtvých na světě. Nyní jsme zrušili Vánoce a vyvolali mezinárodní poplach. Můžeme jen doufat, že v této situaci nebudeme ještě o Velikonocích.Podrobnosti v angličtině ZDE