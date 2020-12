Brexit, koronavirus, komise a kašpaři

23. 12. 2020 / Karel Dolejší

Evropská komise doporučila členským zemím zrušit zákaz cestování týkající se Británie, který zavedly v reakci na nový kmen koronaviru. Tento zákaz je pro Británii v danou chvíli katastrofální, protože ještě výrazně zhoršil chaos vyvolaný naprosto nezvládnutým brexitem.

Kdyby byla Evropská unie tím, co o ní po léta tvrdili brexitérští ideologové - rozpínavým imperiálním projektem, který ničí suverenity členských zemí - byla by teď na tom Británie mnohem lépe. Evropská komise by nařídila změnu národních politik, premiéři členských států by poslušně srazili kramfleky, provedli žádané změny a Británii by se ihned znatelně ulevilo.

Protože však takový obrázek EU byl od počátku naprostou lží, účelově vymyšlenou jen proto, aby britští voliči přivedli k moci nezodpovědnou a (co se řízení státu týče, nikoliv co do schopnosti manipulovat voliče) naprosto neschopnou sortu populistických politiků, k výše zmíněnému nedojde. Doporučení komise je nezávazné a členské země, jak hlásí BBC, zřejmě ponechají v platnosti dosavadní opatření - tedy zákazy cestování týkající se Británie. Situace v dopravě a zásobování tak nadále zůstane kritická.

Kdyby brexitéři tak bohapustě nelhali o Evropské unii (a kdyby jim na to takové množství voličů neskočilo), samozřejmě by dnes v Británii vládli buď lehce euroskeptičtí politici konzervativců, nebo proevropští labouristé. Žádné potíže s brexitem by nenastaly a hlavním a takřka jediným předvánočním problémem Britů by se stala pandemie. Na případu ČR jasně vidíme, že i to by naprosto stačilo.

Protože však brexitéři lhali tak bohapustě a až donedávna tak úspěšně, vykopali si sami ohromnou jámu, do níž se svou neuvěřitelně potrhlou politikou po hlavě padají. (Bohužel to celé zdaleka nejhůře odskáčou obyčejní Britové, zejména ti s nízkými příjmy.)

To jsou paradoxy...