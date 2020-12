Vatikán schválil jako morálně přijatelné, že vakcíny používají buňky z potracených plodů

Prlběžné zpravodajství

22. 12. 2020

Foto: Kamiony Dover







Česko registrovalo už 635 414 nakažených osob. V pondělí 21.12. . bylo v ČR registrováno dalších 7860 nových nákaz. Celkem zemřelo už 10 331 osob (od podnělka o 231! více úmrtí), v nemocnicích je 4728 lidí. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .

Jsou to v mezinárodním srovnání OBROVSKÁ čísla. 7860 českých denních nákaz by bylo v Británii 51 876 denních nákaz, přitom v Británii zazamenali za poslední den podle nich šokující počet 33 364 nákaz. V americkém kontextu by ten český počet byl 259 380 denních nákaz. V USA přitom registrovali dne 21.12. šokujících 201 723 denních nákaz. Českých 231 denních úmrtí by v Británii bylo 1524 denních úmrtí, v Británii přitom včera zemřelo 215 lidí. 231 českých denních úmrtí by v americkém kontextu bylo 7623 úmrtí, dne 21.12. však v USA zemřelo 1962 osob. Česká blazeovanost tváří v tvář těmto číslům, narvané předvánoční supermarkety, nedodržování odstupů, příprava na rodinná setkání o Vánocích, družení se - to všechno je nepochopitelné.







- Katolická církev konstatovala, že to, že výzkumnící používají materiál z buněk odvozených z potracených plodů neznamená, že spolupracují s potraty. Vatikán naléhá na katolíky, aby se nechali očkovat, a uvedl, že je morálně přijatelné, že vědci používají linie buněk z potracených plodů. Buňky získané z plodů potracených před mnoha desetiletími používají někteří vědci pracující na vakcínách proti koronaviru. ZDE - Británie bude zřejmě testovat všechny řidiče kamionů, které po uzavření francouzských hranic uvízly před přístavem Dover. Je tam více než 1500 kamionů. Testování řidičů požaduje francouzský prezident Macron. Mnoho zemí světa zrušilo lety z Británie poté, co londýnská vláda oznámila, že se v jihovýchodní Anglii šíří nový, silně nakažlivý kmen koronaviru. Francie zastavila také přístup pro kamiony z Británie do Francie. Ovšem britští vědci poukazují, že Británie má velmi dobrou infrastrukturu na genetické sekvenování koronaviru, a proto zjistila přítomnost nové verze viru. Ten může existovat i v mnoha evropských zemích, jenže ty to ještě nevědí. ZDE