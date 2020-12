Co máme společného s lidmi z doby před 123 lety?

25. 12. 2020





Sam Anderson se v deníku New York Times přiznává, že se v nynějším pandemickém roce dívá znovu a znovu na záběry sněhové bitky, kterou v roce 1897 natočili ve francouzském městě Lyon bratří Lumierové. Přibližně minutový záběr byl původně černobílý a poněkud trhavý, protože byl natočen kamerou s klikou rychlostí pouhých cca 16 obrázků za sekundu.









Byl však kolorizován a uhlazen a, jak píše Sam Anderson, výsledek je šokujícím způsobem moderní. Ano, lidé v historii, které známe jen z neostrých starých černobílých fotografií, s-



e chovali stejně jako my... Autor v článku podrobně rozbírá chování lidí v tomto téměř minutovém záběru, viděl jej. zřejmě nesčíslněkrát:



"Na intelektuální úrovni, chápeme, že lidé v historii byli v podstatě jako my. Všechny ty toporné figury, zamrzlé na nejasných fotografiích a kouřem pošpiněných olejomalbách - nekonečné defilé licousů, psíčků, vzdouvajících se sukní, pytlovitých kalhot. Tito naši předci postavili naše ulice a naše domy a zasadili stromy, jejichž listí stále ještě ucpává naše kanály. Životy, které učinily naše životy možnými. Žili, stejně jako žijeme my, v pulsující nervové kapse dneška. Byli úzkostní a nejistí, znudění a pošetilí. Oceán času narážel čerstvými vlnami, nonstop, proti skaliskům jejich dní. A jako oni tam stáli, popadajíce dech ve studené spršce, a uvažovali nad tím, jací asi byli lidé v minulosti:"





