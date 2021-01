Nicola Sturgeonová Evropské unii: Nezhasínejte. My se brzo vrátíme

1. 1. 2021

Skotská premiérka Nicola Sturgeon o půlnoci na Silvestra: Skotsko se brzo vrátí, Evropo. Nechte rozsvíceno.















Komentáře: Tyto dvě země (Skotsko a Anglie), ačkoliv zeměpisně blízké, se zdají být v současnosti politicky nesmírně vzdálené. Jedna z nich jde správným směrem a ví, co dělá, druhá se snaží prožívat znovu imaginární minulost.







Skotsko má sny o budoucnosti.

Anglie má fantasmagorie o minulosti.











Jenže Londýn, který má dvakrát tolik obyvatel jako celé Skotsko, tedy více než 10 milionů, všechna velká anglická města, drtivá většina mladých lidí a všichni angličtí občané se vzděláním jsou také pro členství Británie v Evropské unii. To, co udělali Johnson a jeho ultrapravicová ekipa v Konzervativní straně, poté, co ze strany loni vyloučili všechny rozumnější a schopnější konzervativní politiky, je v dlouhodobější perspektivě neudržitelné. Je zajímavé, jak dlouho dokáže vládní skupina prosazovat politiku, proti níž je většina národa. Ovšem Angličani nejsou zvyklí protestovat a dělat revoluce. Jsou nesmírně poslušní. Co bude dál, bude zajímavé. Komentátoři poukazují na to, že dohoda, kterou Johnson uzavřel s Evropskou unií dne 24.12. 2020, je pro Británii tak nevýhodná a začne se to projevovat tak brzo, že podnikatelské kruhy budou na vládu vyvíjet nátlak, aby se podmínky změnily. Dohoda, jejímž prostřednictvím Brusel donutil Londýn v podstatě přijmout všechny jeho podmínky, je strukturována tak, aby mohla být měněna a přímo otevírá Británii možnost k návratu do EU. Pozorovatelé však varují, že Brusel nebude chtít přijmout zemi, která bude ohledně členství EU trvale rozhádaná. Naproti tomu je prý Evropská unie absolutně ochotna přijmout Skotsko, kde je už od referenda o Brexitu v červnu 2016 supermajorita pro setrvání v EU a podpora členství v EU tam v poslední době ještě výrazně vzrostla. Hlavním problémem pro vyhlášení samostatnosti Skotska by byla celní hranice mezi Skotskem a Anglií, která by se stala pevnou hranicí mezi EU a Anglií. Vzhledem k tomu však, že obchodní výměna mezi Británii a EU je podle Johnsonovy dohody bezcelní, i když bohužel zatížená byrokracií celních prohlášení, podobné poměry by mohly být zavedeny na hranici Skotsko-Anglie, vzhledem k tomu, že už existují na hranici Anglie-Severní Irsko. Severní Irsko setrvává v jednotném evropském trhu a v celní unii.







Daily Mail, ultrapravicový deník, vlastněný oligarchou žijícím v zahraničí, proslulý tím, že v třicátých letech podporoval Hitlera (české pravicové deníky jako Novinky.cz ho rády citují, nevědouce, že i Wikipedia ho odmítá používat jako zdroj, protože to, co Daily Mail publikuje, je nespolehlivé) zuří nad tím, že londýnský muslimský labouristický starosta "tajně" uspořádal o půlnoci na Silvestra "levicové" rachejtle, při nichž promítal na oblohu vlajku Evropské unie, symbol britského státního zdravotnictví NHS (které je klíčové v dnešní pandemii, konzervativci ho však chtějí dát na pospas americkým zdravotním firmám a zprivatizovat ho) a sevřenou pěst hnutí Black Lives Matter. Sadiq Khan na Nový rok dopoledne píše k tomu ironicky: "Ještě někdo souhlasí, že to bylo opravdu dobré?"







