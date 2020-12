Příští pandemie může být blíže, než si myslíte

30. 12. 2020

Po koronavirové pandemii mohou spíše dříve než později následovat podobné krize. Můžeme si skutečně dovolit zachovat stejný přístup?, ptá se Jörg Phil Friedrich.

V tuto chvíli jsme od farmaceutického průmyslu obdrželi dobré zprávy: Vyvinul vakcíny proti koronaviru, které míří k masové produkci. To znamená začátek možná největšího očkování ve světových dějinách. Miliony lidí po celé planetě budou každodenně očkovány proti koronaviru - a nejpozději na podzim roku 2021 bude po pandemii.

Nebo si to alespoň myslíme. Politici, majitelé kin a divadel, lidé z byznysu, umělci i majitelé restaurací upínají své naděje k vakcíně. Může však jít o falešnou naději - a nejen proto, že by vakcíny mohly být neúčinné.

Problémem je spíše to, že současná pandemie může být jen první v řadě pandemií a dalších přírodních katastrof. A z tohoto důvodu je nejvyšší čas ptát se, jak chceme žít v tomto novém světě, místo abychom se zavírali doma a trpělivě čekali, až věda obnoví naši bývalou normalitu.

V roce 2014 nikdo neznal jméno viru, který vyvolá globální krizi, ale věděli jsme, že k ní dojde. V prosinci tohoto roku tehdejší prezident Barack Obama pronesl projev, v němž varoval, že vedle změny klimatu nepřetržitý nárůst osobního cestování a přepravy zboží může vést k pandemiím, které mohou být nebezpečnější než Ebola nebo prasečí chřipka. Současná pandemie ukázala, že měl pravdu.

A samozřejmě neexistuje důvod předpokládat, že eliminací této pandemie odstraníme i příčiny dalších pandemií. Pokles počtu pracovních cest může být dlouhodobý, když nyní vidíme, že je možné vést jednání, prezentace a konference prostřednictvím videohovorů. Ale turismus se vrátí na úroveň před COVIDem-19 a lidé se vrátí na svá pracovní místa - což znamená, že brzdy byly zataženy pouze dočasně.

I bez nové pandemie už máme sezónní chřipky, které mohou být samy o sobě vážné. Měli bychom se tedy ptát, jak by naše společnost reagovala na chřipkovou sezónu podobnou té na zlomu let 2017-2018, jež si jen v Německu vyžádala asi 25 000 životů.

A co když se pandemie jako ta současná stanou stejně běžnými, jako chřipky? Musíme se ptát, zda si přejeme uzamknout ekonomiku, sociální život a kulturní a sportovní sektor, jako jsme to udělali letos. Co by se stalo s naší společností?

Podrobnosti v němčině: ZDE