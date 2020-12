Nově zvolený americký kongresman (41) zemřel na koronavirus

Průběžné zpravodajství:

31. 12. 2020

- Luke Letlow (41), v prosinci 2020 zvolený republikánský kongresman pro stát Louisiana, který neměl vůbec žádné zdravotní potíže, zemřel na koronavirus. Byl hospitalizován 19. prosince. 21. prosince apeloval na občany, kteří se uzdravili z koronaviru, aby poskytli své plasma s protilátkami. Zanechává za sebou manželku a dvě malé děti. Republikánský senátor a lékař dr. Bill Cassidy, který onemocněl koronavirem před několika měsíci, ale uzdravil se, napsal na Twitteru: ""Opravdu, opravdu, opravdu, opravdu to lidem dokazuje, že covid zabíjí. Většinu lidí ne, ale nikdy nevíte, kdo bude obětí. Tak si prosím dávejte velký pozor." ZDE - Británie ve středu zaznamenala 981 denních úmrtí na koronavirus, ale může jít o kumulaci úmrtí ze svátků, kdy nebyla všechna hlášena. Registrovala také rekordní denní počet 50 023 denních nákaz. 23 771 osob je v Británii v nemocnici.- Francie zaznamenala ve středu 26 457 nových denních koronavirových infekcí, je to ostrý nárůst od úterního počtu 11 395. Francie po celé zemi použije 100 000 policistů, kteří budou rušit silvestrovské mejdany, shromáždění a tradiční pálení vozidel během silvestrovské noci.

- Brazílie za posledních 24 hodin zaznamenala dalších 55 649 infekcí a 1194 úmrtí. Celkem je v Brazílii registrováno už 7,6 milionů nákaz a podle oficiálních údajů zemřelo 193 875 osob.









- Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock oznámil, že od čtvrtka budou tři čtvrtiny Anglie v nejpřísnější 4. kategorii protikoronavirových omezení.- Irsko rozšířilo zákaz cestování z Británie a z Jihoafrické republiky v důsledku toho, že se tam rozšířil nový, daleko nakažlivější kmen koronaviru, do 6. ledna.- Právě v Británii schválenou vakcínu Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca schválí k použití v USA až v dubnu, poté, co proběhnou dodatečné testy této vakcíny, na něž se už přihlásilo 29 000 dobrovolníků. Určitá kontroverze spojená s touto vakcínou spočívá v tom, že vyšlo najevo, že pokud byla první vakcína jen poloviční dávka, po podání i druhé vakcíny byla účinnost očkování 90 procent, při obou plných dávkách však jen 62 procent. Tvůrci vakcíny zdůrazňují, že po prvním očkování neměl žádný očkovaný těžký průběh koronaviru a neskončil v nemocnici. Vakcína se ale původně netestovala na lidech starších 55 let, proto byly zahájeny nové testy. Nyní britský zdravotnický regulační úřad poukazuje na to, že účinnost vakcíny se zřejmě zvýšila ne proto, že první vakcína byla jen poloviční, ale proto, že očkování druhou vakcínou bylo až za 12 týdnů. Prý je známo i od jiných vakcín, že oddálení druhého očkování zvyšuje imunitu. Jenže britský regulační orgán pro to nemá žádné věcné důkazy z testů a jeho rozhodnutí, aby i druhá vakcína firmy Pfizer byla odložena až na 12. týden po prvním očkování, kritizovala firma Pfizer s tím, že pro to nejsou žádné věcné důkazy. ZDE https://www.theguardian.com/world/2020/dec/30/how-well-does-the-oxford-vaccine-work-what-we-know-so-far- Ve Skotsku varovala premiérka Nicola Sturgeonová, že i tam se nyní bezprecedentní rychlostí šíří nový, nakažlivý kmen koronaviru známý jako B117. Skotsko bezprecedentně ve středu zaznamenalo 2000 nákaz.