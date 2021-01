Boris Johnson by dnes prohrál volby a přišel by o své poslanecké místo

Britští voliči zuří nad tím, jak si Johnson "poradil" s covidem a s brexitem



Britská veřejnost je hluboce nespokojena s tím, jak vláda Borise Johnsona přistupuje ke koronavirové pandemii a co udělala s brexitem. Vyplývá to z nového, zdrcujícího průzkumu veřejného mínění.



Kdyby se zítra v Británii konaly všeobecné volby, ani konzervativci ani labouristé by nezískali většinu. Pro Borise Johnsona je znepokojující, že by konzervativci přišli o 81 poslaneckých křesel, což by zklividovalo jejich většinu 80 křesel, kterou získali ve volbách v prosinci 2019.





Nový průzkum ukazuje, že veřejnost zuří nad tím, co udělal Johnson s rozhovory o brexitu a jak se jeho vláda staví k pandemii, vzhledem k tomu, že zjevně nyní Británie směřuje k třetímu celostátnímu uzamčení země.



Podle průzkumu více než 22 000 respondentů, provedeného firmou Focaldata, která používá metodu MRP, jež je přesnější než konvenční průzkumy veřejného mínění, výsledek nynějších voleb by byli konzervativci s 284 křesly a labouristé s 282 křesly - labouristé by získali 82 křesel.



Ve Skotsku by ovládla Skotská nacionální strana skoro všechna poslanecká křesla, které má Skotsko v Dolní sněmovně - totiž 57 z 59 poslaneckých křesel.



Většinu křesel by labouristé získali v severní Anglii, která při posledních volbách, kdy v čele labouristů stál nevolitelný Jeremy Corby, přešla skoro celá ke konzervativcům, navzdory dlouholeté historii podpory Labouristické strany.



Labouristé mají podle nejnovějšího průzkumu podporu 37,7 procent voličů, konzervativci 35,6 procent, liberální demokraté 8,7 procent a Strana zelených 6,9 procent.



Výsledky tohoto průzkumu veřejného mínění zjevně vyvolají nepokoj mezi konzervativními poslanci, jejichž poslanecká křesla jsou ohrožena.



Jasným vítězem jsou skotští nacionalisté. Kdyby se zítra konaly v Británii všeobecné volby, vznikla by koaliční vláda labouristů a skotských nacionalistů.



Konzervativní strana tvrdí, že se průzkum konal těsně před tím, než se 24. prosince Johnsonovi podařilo uzavřít svou chabou dohodu s EU, a že prý nyní voliči už konzervativce zase podporují.



Podrobnosti v angličtině







