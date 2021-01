Jak Trump prohrál Republikánům volby v Georgii

6. 1. 2021 / Karel Dolejší

Aktualizace: Demokrat Raphael Warnock nad Republikánkou Kelly Loefflerovou zvítězil, ovšem Loefflerová prý výsledek voleb v americkém Senátu "zpochybní". V případě druhého kandidáta Demokratů Jona Ossoffa zbýval mezi ním a dosavadním Republikánským senátorem Davidem Perduem těsný rozdíl 2 000 hlasů. Warnockovo vítězství nad ultratrumpovskou loajalistkou Kelly Loefflerovou oznámila tisková kancelář Associated Press asi ve 2 hodiny ráno. Vítězství černošského pastora baptistické církve v Atlantě, kde kdysi kázal Martin Luther King, potvrzuje podle listu Guardian překvapující proměnu amerického státu Georgia, který býval jižanskou baštou Republikánů a proměnil se v multikulturní a stále pokrokovější stát. Joe Biden v listopadu v tomto státě zvítězil v prezidentských volbách jako první kandidát Demokratické strany za posledních téměř třicet let.

Warnockův náskok je relativně pohodlný, Ossoffův již méně - něco přes 10 000 hlasů. Vzhledem k situaci by se však musel stát malý zázrak, aby v Senátu místo Ossoffa ještě nakonec usedl Republikán David Perdue.

Situace dává smysl. David Perdue je protrumpovským Republikánem, ale ještě i tak se tento kandidát nachází o třídu výše než jeho kolegyně Kelly Loefflerová. Ta proslula skandálem ohledně zneužívání insiderských informací ze Senátu k osobnímu obohacení a také opakovanými kontakty s rasistickou ultrapravicí. Perdua by nějaký zásadový volič Republikánů s přihmouřením obou očí asi ještě volit mohl. Loefflerovou nikoliv.

Protitrumpovští konzervativci zahájili kampaň propagující kandidáty Demokratické strany v Georgii prakticky ihned po listopadovém prvním kole. Ne že by byli nadšeni z vyhlídek na politiku Joea Bidena, který je pro ně samozřejmě poněkud více vlevo, než by za jiných okolností sami preferovali. Ale jde o normálního, slušného politika, který dodržuje pravidla, zákony a ústavu, který neničí instituce. Bidena tito lidé snesou, ví, že neudělá žádný podraz a nebude podkopávat demokracii v USA.

V některých jiných státech Unie hnutí Never Trump a další demokratické konzervativní iniciativy v listopadu prosazovaly tzv. split vote - hlasování, v němž volič pravice sice odevzdal hlas kandidátům Republikánů do Kongresu, ale s ohledem na zachování americké demokracie do Bílého domu volil Joea Bidena. Tento model byl ale v případě senátních voleb v Georgii neuplatnitelný. Na to stáli Loefflerová i Perdue příliš jednoznačně na straně Donalda Trumpa.

Skandály Loefflerové nepochybně přispěly k mobilizaci černých voličů v Georgii skoro stejně, jako kandidatura černého reverenda Warnocka. Také byste si nejspíše dali záležet na volbách, kdyby se váš senátor nechával fotit s kýmsi, kdo považuje lynčování lidí jako vy za skvělou zábavu.

Avšak největší zásluhu na debaklu Republikánů v Georgii ponese Donald Trump osobně. Svým vystupováním po listopadových prezidentských volbách, tím, že je odmítá jednoznačně uznat a šíří absurdní konspirační teorie o údajném zfalšování, podkopal důvěru základny Republikánské strany ve volební proces. A aby toho nebylo málo, zaznamenány jsou i demonstrace blízkých Trumpových spolupracovníků v Georgii, kteří výslovně vyzvali voliče, aby v lednu zůstali doma, pokud Republikánská strana nepodpoří Trumpovo dětinské trucování.

A tak došlo k tomu, že pokud se ještě neobjeví něco naprosto nepředstavitelného, ve druhém kole senátních voleb v tradičně Republikánské Georgii sloní strana ztratí obě křesla, která byla ve hře a která obhajovala.

Znamená to, že rozdělení hlasů v Senátu pak skončí patem 50:50. A v podobném případě podle ústavy disponuje rozhodujícím hlasem viceprezidentka Kamala Harrisová, která se tedy stane jednou z nejdůležitějších osob vykonávajících zmíněnou funkci v moderních amerických dějinách. A nejméně do roku 2022, kdy bude Warnock nucen obhajovat křeslo, z nějž vystrnadil Loefflerovou, disponuje Bidenova Demokratická strana kontrolou nad oběma komorami Kongresu. Bude moci vládnout relativně pohodlně a prosazovat kromě jmenování vhodných kandidátů do institucí také poněkud levicovější politiku, než jakou by musela provádět, kdyby ji držel za krk odcházející šéf senátních Republikánů a až donedávna Trumpův spojenec Mitch McConnell.

Republikáni mohou nejméně dva roky v opozici v klidu přemýšlet nad výrokem vlastního senátora Lindseyho Grahama z května 2016: "Pokud nominujeme Trumpa, budeme zničeni... a zasloužíme si to."

Pro Čechy ovšem nejde o nic převratně nového. Ti mají v prezidentském křesle zhrzeného Zemana, který kvůli tomu, že jej kdysi dávno vedení "jeho" strany s ohledem na mafiánské machinace během premiérování (akce Olovo atd.) nepodpořilo v kandidatuře na prezidenta, promyšleně zničil českou sociální demokracii - politickou formaci založenou v roce 1878. V Trumpově případě můžeme jen dodat, že tradice Republikánů je dokonce ještě delší (strana existuje od roku 1854).

Populističtí politici se typicky bezohledně podbízejí hulvátskému davu a rozhodně se nechovají nadstranicky - ale ani loajálně k politickým stranám, které nominálně zastupují. Tak údajný sociální demokrat Zeman v prezidentském křesle již zcela otevřeně kope nikoli snad za předsedu sociální demokracie Hamáčka, ale za miliardáře Babiše. Hamáček skončí po příštích volbách v politickém důchodu a spolu s ním i jeho partaj, která - jak ukazují průzkumy - nezíská ani 5 % hlasů nutných ke vstupu do sněmovny.

Za podporu sobeckých sólistů s primitivní agendou hromadění osobní moci a výhod se prostě v politice platí, ať už žijete na kterékoliv straně Atlantiku.

Vysvětlovat to ČSSD, která je již v tuto chvíli chodící politickou mrtvolou, pochopitelně nedává smysl. Někdo by se to ale před říjnovými volbami mohl pokusit vysvětlit vládním ANOistům.

Ačkoliv ty zase řídí Babiš, který si ještě v létě myslel, že koronavirus má nožičky a z ČR odešel...